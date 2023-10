Objavljena lista 505 najboljih nastavnika u Hrvatskoj, pogledajte je li na njoj vaš

Najbolji nastavnici dobit će nagradu u iznosu od 1327 eura bruto, a ta nagrada najboljim odgojno-obrazovnim djelatnicima dodjeljuje se od 2019. godine baš na Svjetski dan učitelja . Ove je godine nagrađeno njih 505 i to za uspjeh u školskoj godini 2022./2023. Cilj je da se ovom nagradom honorira rad i vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca, piše srednja.hr . Za ovu dodjelu vrednovala su se postignuća ostvarena u razdoblju od 16. lipnja 2022. do 15. lipnja 2023. godine, a javni poziv bio je otvoren do konca lipnja.

Bodovi su se mogli prikupiti za mentorstvo učenicima, za predavanja, radionice i edukacije, boduje se i rad u stručnim vijećima i udrugama, bodove su zaradili i oni koji objavljuju stručne članke te su izrađivali nastavne materijale i obrazovne sadržaje. Vrednuje se u sklopu javnog poziva i vođenje projekata, a bodovi se dodjeljuju i u kategoriji unaprjeđenja rada škole te za rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja.

Povjerenstvo koje je biralo najbolje bilo je sastavljeno od učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabranih u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

