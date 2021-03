Objavili video krvoprolića: Policajac ubio ženu nakon što ga je propucala

Policija iz Nashvillea objavila je snimku pucnjave u kojoj je propucan jedan policajac dok je ubijena 31-godišnja Afroamerikanka Nika Holbert. Tragičan događaj snimljen je body camom te kamerom iz policijskog vozila.

Policajac je 31-godišnjakinju zaustavio nakon što je uočio da vozi automobil čiji je vlasnik tražen zbog povezanosti s drogom. Kad je izašla iz auta kazala je kako nije njezin te nazvala majku. No, problemi su krenuli kad je policajac u vozilu uočio marihuanu i bijeli prah.

Želio je ženi staviti lisice na ruke, no ona je vičući tražila da to ne čini. Počela je bježati oko vozila, a policajac ju je upozorio neka legne na pod ili će je pogoditi elektrošokerom. Nije ga poslušala te je uz poruku kako nije ništa učinila, sjela u auto.

Policajac je potom upotrijebio elektrošoker, a žena je posegnula za pištoljem. Potom je policajca pogodila u torzo ispod pancirke, a on je istodobno uzvratio vatru. Dok je on ostao ležati, 31-godišnjakinja se uspjela odvesti autom tek do prvog raskrižja gdje se zabila vozilom. Liječnici su je tamo oživljavali, a umrla je na putu do bolnice.

Lokalni mediji pišu kako je policajac u teškom stanju, no dodaju kako se vjeruje da će preživjeti. Cijeli slučaj još se istražuje.