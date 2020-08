Obitelj okupirala poznatu nudističku plažu: Kad sam došao, žena mi se unijela u facu i psovala

Na stjenovitoj obali između Saccorgiane i Ambrele u Puli, inače omiljenom mjestu domaćih i stranih nudista, u četvrtak se dogodio verbalni ispad, a navodno i naguravanje među kupačima, zbog okupiranja velikog dijela plaže ručnicima i prostirkama.

- Pulska policija je 13. kolovoza zaprimila dojavu 58-godišnjakinje da ima problema s jednom obitelji s djecom na plaži Saccorgiana, koji su raširili svoje stvari po plaži. Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i prikupili obavijesti kojom prilikom nisu utvrđeni prekršaji iz Zakona o narušavanju javnog reda i mira niti druga protupravna ponašanja iz nadležnosti policije - kazala je za Glas Istre Nataša Vitasović iz PU istarske.

Kupač koji je i sam sudjelovao u svađi ispričao je da je stigao prijepodne na plažu i zatekao ogroman pojas obale pod ručnicima, madracima, raznom opremom za kupanje i sunčanje te pod šatorčićima za zaštitu od sunca.

- Na plaži je bila jedna žena s petero djece koja je to rastegla i nemoguće je da im je sve to bilo potrebno za boravak na moru. Pokušao sam se smjestiti negdje blizu, ali ona je počela vikati, unijela mi se u facu i psovala. Shvatio sam da im ne smijem biti ni blizu. Onda je na plažu stigao još jedan gospodin koji se tu često kupa, upozorio ih je da se ne može plaža zauzimati samo tako, ali žena i jedno od djece nasrnuli su na njega. Bila je jako agresivna. Mislim da je on i pokušao slikati taj cirkus na plaži, a ne znam je li uspio. Poslije sam vidio da joj je došao i suprug. Pričala je na njemačkom, ali ne na čistom. Nikada se nisam tako uzrujao. Znam da je netko zvao i policiju zbog toga - ispričao je Zagrepčanin koji često boravi u Puli.