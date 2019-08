Obitelj iz Njemačke šokirao prizor na plaži: Zastrašujuće je to bilo vidjeti

Njemačku obitelj koja ljetuje u Hrvatskoj šokirala je količina smeća koju su zatekli na jednoj plaži na Cresu pa su ga odlučili sami počistiti.

Oskar Hund fotografije čišćenja smeća objavio je na Facebooku, a u čišćenju su mu pomogle supruga i maloljetna kćer.

– Nakon jučerašnjeg otkrića uz more, opet smo skupljali smeće, no nema šanse da se to učini odjednom. Da bismo uspjeli, morali smo prikupljanju otpada postupiti postupno i bavili smo se prvenstveno stvarima za koje smo pretpostavili da su posebno grozne, poput mreža. Rezultat: Jedna slamka, ali bezbroj pamučnih štapića za uši u raznim bojama. Mnoštvo mreža i vreća. Zastrašujuće je bilo vidjeti i izrezane boce, pretvorene u lijevak. Usudili smo se pretpostaviti da su korištene za gorivo čamaca, nakon čega su bezbrižno bačene u more – objavio je on.