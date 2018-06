Obavještajne službe SAD-a sumnjičave: Sjeverna Koreja nas želi prevariti

Obavještajne agencije SAD-a vjeruju da je Sjeverna Koreja povećala proizvodnju obogaćenog uranija za nuklearna oružja na više tajnih lokacija i da će ih pokušati sakriti dok će tražiti ustupke u razgovorima sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je televizija NBC navodeći izjave neimenovanih dužnosnika SAD-a.

NBC je izvijestio da se čini kako posljednje američke obavještajne procjene proturječe izjavama predsjednika Donalda Trumpa koji je nakon summita 12. lipnja sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom na Twitteru objavio da "više nam nuklearne prijetnje iz Sjeverne Koreje".

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!