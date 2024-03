Obavite kupnju na vrijeme: Ovako će u nedjelju raditi trgovine i trgovački centri

Novim Zakonom o trgovini reguliran je rad nedjeljama. Zbog toga trgovine i trgovački centri sami određuju koje će nedjelje u godini biti otvoreni za svoje kupce. U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri raditi 10. ožujka. Pojedine trgovine uopće neće raditi, dok su drugi trgovački lanci odlučiti otvoriti samo neke od svojih poslovnica.

Kaufland neće raditi, a Lidl je pozvao svoje kupce da kupnju obave na vrijeme jer će u nedjelju samo neke njihove trgovine biti otvorene. Detalji se mogu pronaći ovdje. Konzum pojašnjava kako je plan rada njihovih prodavaonica prilagođen "potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim relevantnim čimbenicima". Koje će poslovnice biti otvorene, možete provjeriti na linku.

Ove će nedjelje biti otvoreno i nekoliko poslovnica Plodina, što možete provjeriti ovdje. Otvorene su i neke prodavaonice Spara i Interspara, a detalji su dostupni ovdje. Popis svih prodavaonica Studenca i njihovo radno vrijeme, dostupan je na linku. Otvoren će biti Wolt Market Bleiweisova u Zagrebu. Kako se pojašnjava, proizvodi se mogu naručiti putem internet platforme Wolt, a ponuda je dostupna za sve korisnike platforme u Wolt dostavnoj zoni grada.

Što se tiče trgovačkih centara, trgovine Arena Centra u ožujku neće raditi nedjeljom, a 10. ožujka bit će otvoren Avenue Mall. City Center one West radi 10. ožujka, a City Center one East 17. ožujka. City Center one Split bit će otvoren 24. ožujka. Mall of Split objavio je kako neće biti otvoren. Tower Center Rijeka bit će zatvoren, kao i Stop Shop retail parkovi.

