Novo nevrijeme stiže prema Zagrebu: Od vikenda ponovno paklene vrućine

Novo nevrijeme stiže prema Zagrebu. Naime, na radarskim slikama vidi se da nevrijeme stiže iz Slovenije. Meteoalarm je izdao žuto upozorenje zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za zagrebačku i karlovaku regiju.

- Ponegdje mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća od 60 posto. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom - upozorava meteoalarm. Žuto upozorenje za karlovačku regiju vrijedi od 15 sati,a za zagrebačku od 19 sati.

Za sutra je pak za veći dio kopnene Hrvatske upaljen žuti alarm zbog grmljavinskih nevremena, a na Jadranu zbog jakog vjetra koji će puhati.

- U većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku te nestabilno. Povremeno kiša te pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima već u noći i ujutro, a zatim i drugdje u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Pljuskovi pritom lokalno mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu prolazno i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 24, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 31 °C, u gorju malo niža - prognoza je DHMZ-a za sutra.

Nakon nestabilnog petka i ponegdje oblačne subote slijedi novi toplinski val. Temperature će se penjati do 34 stupnja Celzijeva.

- Od petka slijede stabilniji, za većinu ovoga vikenda, vjerujem, i vrlo ugodni - sunčani i topli ljetni dani. U idućem tjednu sve je vjerojatniji daljnji porast dnevne temperature zraka, zbog čega će nekima vrućina i sparina postati neugodne - prognozirao je za HRT meteorolog Izidor Pelajić iz DHMZ-a te dodao:

- Od petka postupno stabilnije, s dnevnim razvojem oblaka malo kiše past će na istoku. Od subote pretežno sunčano, posvuda stabilno i danju sve toplije. Vjetar će većinom izostati, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni i u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu sunčano i vruće. Na sjevernom dijelu u četvrtak može biti lokalnih nestabilnosti i mjestimične kiše. Jutra će biti topla, dani vrući, osobito u Dalmaciji. Ljetni ugođaj upotpunjavat će jutarnji burin i još više popodnevni maestral koji tradicionalno pušu u stabilnim ljetnim danima, i to najizraženije na dalmatinskim otocima te prema otvorenom - uglavnom mirnom ili malo valovitom i sve toplijem moru.

