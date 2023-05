Novi tjedan donosi novu promjenu vremena: Za jednu regiju izdano narančasto upozorenje

Vrijeme će danas na Jadranu biti pretežno sunčano. Što se tiče unutrašnjosti, bit će barem djelomice sunčano uz lokalno jak razvoj oblaka, a poslijepodne i navečer mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će danas biti većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni, a prema otvorenom moru jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 23 i 27 °C.

Za sutra, početak novoga tjedna, DHMZ najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Na Jadranu će biti djelomice sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. U Dalmaciji će puhati jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će do kraja dana ponegdje biti i vrlo jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 13, duž obale od 13 do 16 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti uglavnom će biti između 16 i 19, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu od 21 do 25 °C.

Što se tiče prognoze za ostatak tjedna, mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a za HRT navodi kako će na kopnu od ponedjeljka biti svježije i dalje promjenjivo, a od četvrtka i pretežno oblačno, često s kišom. Na Jadranu će do utorka uglavnom suho, barem djelomice sunčano i razmjerno toplo. Od srijede će biti promjenjivo i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom te svježije.

Upozorenja za ponedjeljak

Za područje Velebitskog kanala za sutra je izdano narančasto upozorenje koje vrijeme opisuje kao opasno. Upozorenje je izdano zbog pojačane bure, koja poslijepodne i navečer može biti jaka, mjestimice i vrlo jaka. Očekuju se najjači udari vjetra od 35 do 55 čvorova, odnosno od 65 do 100 km/h.

Foto: DHMZ

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", ističe DHMZ.

Žuto upozorenje, koje vrijeme opisuje kao potencijalno opasno, izdano je zbog vjetra za zapadnu obalu Istre te Kvarner i Kvarnerić.

