Pravo proljeće: Za vikend i više od 25 stupnjeva, a onda zahlađenje i česta kiša

U klasičnom promjenjivom stilu proljeća, dolazi nam nekoliko stabilnih, sunčanih i iznadprosječno toplih dana, no već sljedeći tjedan ponovno nas čeka kiša koja će donijeti i pad tempertura, iako su lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući i ovog vikenda u nekim dijelovima zemlje.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu petak će donijeti više sunca no što je bilo danas, no mjestimice može pasti malo kiše. Puhat će slab vjetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 8 pa do ugodnih 23 stupnja Celzijeva za vrijeme dana. Slično će vrijeme biti i u središnjoj Hrvatskoj, no uz umjeren jugoistočni vjetar, prognoziraju na HRT-u.

Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura koja će se razvijati tokom noći, za dana će okrenuti na maestral. Jutarnja temperatura uz more bit će od 9 do 13, a u unutrašnjosti od 4 do 8 stupnjeva Celzijevih, dok će poslijepodne na moru biti oko 23 stupnja, a u unutrašnjosti nešto manje. U Dalmaciji te na krajnjem jugu jutro će biti nešto svježije nego proteklih dana, a poslijepodne toplije.

Za vikend se očekuje toplije vrijeme, u nedjelju na kopnu uz temperature više od 25 stupnjeva Celzijevih, no vrijeme će biti nestabilnije. U subotu su mogući popodnevni pljuskovi s grmljavinom uglavnom uz granicu sa Slovenijom, no u nedjelju i u ostatku zemlje, dok će ponedjeljak biti promjenjiv i manje topao diljem zemlje.

Ista je situacija i na Jadranu gdje će na sjevernom dijelu rasti vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, naročito u ponedjeljak. Tijekom pretežno sunčanog vikenda očekuje se maestral koji će okrenuti na jugo koje će pak u ponedjeljak jačati. Temperature iznadprosječno visoke za početak svibnja.