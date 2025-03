Šef Hrvatskih cesta o bespravnoj kući: Svi znaju za naše nekretnine. Mene problematiziraju jer sam javna osoba

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, našao se pod povećalom zbog bespravno izgrađene kuće u splitskoj četvrti Firule, koja je izgrađena u zoni gdje stambena gradnja nikada nije bila dopuštena, piše Dnenvik.hr. Kuća, koja je sada prebačena na njegovu djecu, izazvala je kontroverze nakon što je gradska vlast odbila zahtjev za legalizaciju. Budimir tvrdi da su svi objekti, uključujući njegovu, bili prijavljeni za turistički najam te da su se oni "pošteno i krvavo" zaradili.

Prema njegovim riječima, kuća je naslijeđena, a potom prenesena na djecu jer su već odrasli i zaposleni. Međutim, stručnjaci upozoravaju da objekti u toj zoni, pa tako i Budimirov, nikada nisu bili legalni. - Ne gledam to tako, svi znaju za te naše nekretnine. Imamo puno prijatelja, poznanika, svi su ti objekti bili prijavljeni preko ovih portala što iznajmljuju za turizam. Mene problematiziraju jer sam javna osoba, ali u biti u mom susjedstvu oko same te kuće ima još 15-ak drugih objekata, gdje je taj moj stan, tak da će se to svakako morati rješiti u neko dogledno vrijeme", kazao je Ivica Budimir. Iako je tijekom mandata prethodnog gradonačelnika Baldasara pokušana izmjena GUP-a koja bi omogućila legalizaciju, prijedlog nije prošao, a trenutni gradonačelnik nije bio za rješenje ovog problema.

Grad Split je slučaj proslijedio nadležnim ministarstvima, ali odgovor još uvijek nije stigao. Iako je Budimir obnašao visoku funkciju u javnom sektoru, iz Vlade nisu željeli komentirati legalnost njegove imovine. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa još nije otvorilo predmet jer smatra da imovina nije bila prijavljena dok Budimir nije bio obveznik zakona.

Osim ove kuće, spominje se i luksuzna vila kraj Omiša, koja je također darovana njegovoj djeci i koja prema dostupnim podacima očito premašuje dozvoljene gabarite. Vile su, navodno, iznajmljivane za 500-600 eura dnevno. Budimir je, unatoč kritikama, ostao pri stavu da je sve stečeno pošteno, iako će biti potrebno daljnje ispitivanje imovine.