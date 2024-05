Novi ministar apelira da se u turizmu pazi na omjer cijene i kvalitete

Hrvatska je ove godine, do jučer, ugostila 3,4 milijuna turista koji su ostvarili 10,4 milijuna noćenja i tako upisala plus prema rekordnoj lanjskoj predsezoni od deset i 11 posto. Brige nema ni za nastavak turističke godine, a novi je ministar turizma i sporta na sastanku s predstavnicima sektora i službi koji se brinu o našim gostima istaknuo kako se ispunjava jedan od najvažnijih strateških ciljeva turizma da Hrvatska postaje cjelogodišnja destinacija.

– Dosad je fokus u turizmu bio na rastu turističkog prometa, a odsad treba biti na strukturi ponude prilagođenoj viziji iz naših strateških dokumenata. Bitno je da posjet raste u pred i posezoni, u glavnom dijelu turističke godine brojke mogu ostati kao dosad, prioritet je održivost turističkih destinacija. Moramo očuvati resurse i voditi računa o kvaliteti života stanovništva. Dosad nije bilo ozbiljnijih grešaka, ali sada moramo pogledati u budućnost i priznati da se neke stvari moraju mijenjati, a u nekim destinacijama reći dosta dosadašnjem modelu razvoja. Cilj je da se turizmom mogu baviti i naša djeca. Ne smijemo se dovesti u situaciju da turizam postane problem za lokalne stanovnike, uz resurse želimo očuvati i kvalitetu života i, u konačnici, biti zemlja u koju se ljudi vraćaju. A toga ima i više nego se misli – kazao je ministar Tonči Glavina ističući da Hrvatska ima uvjete biti jedna od najodrživijih turističkih destinacija u svijetu.

U međuvremenu, uspješan nastavak tekuće turističke godine najavili su na sastanku i predstavnici hotelijera, agencija, ugostitelja i Hrvatske turističke zajednice, a Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK, podsjetila je kako je lani bilo dosta povika na visoke cijene.

– Hrvatska je mala, butik-destinacija, koja cijene mora opravdati vrhunskom kvalitetom. Sezona će stoga biti dobra koliko je kvalitetno odradimo – rezimirala je Tabak.

Ni novi ministar turizma i sporta Tonči Glavina ne misli da Hrvatska treba biti jeftina turistička destinacija.

– Ne vidim ni jedan logičan razlog zašto bi Hrvatska, kad uspoređujemo podjednaku kvalitetu usluge, trebala biti jeftinija od svojih konkurenata poput Italije ili Španjolske. Hrvatski turizam se, uostalom, razvija u premium segmentu. Ali, isto tako i jednako bitno, ne bismo trebali biti ni skuplji od naših konkurenata. I zato snažno apeliram na sektor da jako obrati pozornost na omjer cijene i kvalitete. To je ove godine bitnije nego ikada. Vodi se žestoka tržišna utakmica, informacije jako brzo putuju, negativne još brže, a pozitivan imidž stvara se godinama. No, ako usluga prati cijenu, problema neće biti – kazao je jučer u jednom od svojih prvih javnih nastupa novi ministar. Priznaje da je lani bilo iskakanja s cijenama, posebice početkom sezone, ali to je, kaže, vrlo brzo tržište samo reguliralo. Zbog toga za ovu sezonu nema skokovitih poskupljenja kao u ovo vrijeme prije godinu dana.

