Novi Grlić Radmanov gaf: Pomiješao mirovinsku i europsku politiku

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u intervjuu za Hrvatski radio danas je rekao da nije imao vremena gledati inauguraciju predsjednika Republike Zorana Milanovića u utorak na Pantovčaku jer je predsjedao “Koordinacijom za vanjsku-mirovinsku politiku”. Kakvo je to tijelo, postoji li ono uopće, ili je ministar “vanjsko-mirovinskih” poslova imao još jedan u nizu sebi svojstvenih lapsusa zvuče nelogično i (tragi)komično?

- Moram vam reći da nisam - započeo je odgovor na pitanje novinarke je li pratio inauguraciju, na kojoj se nije pojavio nitko od predstavnika HDZ-a iz Vlade i Hrvatskog sabora. - Nisam imao vremena. Ja sam radio. Naime, to je bilo u podne. Ja sam tad upravo predsjedao Koordinacijom za vanjsko-mirovinsku politiku. Znači, za Vladu je to uvijek radni dan. Inauguracija uvijek ima elemente, naravno, ceremonije, forme. I protokol, koji je tu uključen. Zapravo to je na stanovit način, naravno, jedna predstava. Možda je netko bio pozvan. Ja nisam bio pozvan. Što ne znači možda da bih išao. Vjerojatno su pozivi išli a la carte - odgovorio je Gordan Grlić Radman.

Podsjetio je i na to da predsjednik Milanović nije dolazio na konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora, da je kršio Ustav, da nije čestitao Dan državnosti, pa zaključio da ne zna što bi značilo da su se predstavnici Vlade odazvali “na tu predstavu”. Službi za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih i europskih poslova poslali smo upit s molbom za obašnjenjem o kakvoj je koordinaciji riječ, kad je osnovano to tijelo, kad je sazvana jučerašnja sjednica, kad je ona započela i koliko je dugo trajala. Njihov odgovor objavit ćemo kad (i ako) ga dobijemo.

U međuvremenu, zavirili smo u Narodne novine i Poslovnik Vlade RH, gdje piše da su stalna radna tijela Vlade sljedeća: Koordinacija za vanjsku i europsku politiku, Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje. Koordinacija za unutarnju politiku, društvene djelatnosti i ljudska prava, zatim Koordinacija za gospodarstvo, Koordinacija za demografiju, Kadrovska komisija i Administrativna komisija. U ostatku intervjua za Hrvatski radio, u emisiji “A sada Vlada”, ministar Grlić Radman rekao je nešto i o tome kako predsjedniku Milanoviću “idemo dati šansu”. Više o tome možete pročitati OVDJE, a gaf ministra vanjskih poslova možete vidjeti u videu na ovom linku nakon 5:40 minute.

