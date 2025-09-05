Nova Trumpova naredba: Ministarstvo obrane preimenovat će u Ministarstvo rata

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da se Ministarstvo obrane preimenuje u Ministarstvo rata. U petak će potpisati izvršnu naredbu kojom se ministarstvu obrane daje novi naziv kao sekundarni naziv, a ministar obrane Pete Hegseth će biti poznat kao ministar rata. Pentagon koji nadgleda američke oružane snage nasljednik je Ministarstva rata, koje je prvi put osnovano kao agencija na razini kabineta 1789. godine i postojalo je do 1947. godine. Odgovornost za stvaranje izvršnih odjela leži na američkom Kongresu, što znači da bi za pravnu promjenu imena odjela bio potreban amandman.

BBC je dobio na uvid tekst izvršne naredbe. "Naziv 'Ministarstvo rata' prenosi jaču poruku spremnosti i odlučnosti u usporedbi s 'Ministarstvom obrane', koje naglašava samo obrambene sposobnosti", stoji u naredbi. U nastojanju da se "projicira snaga i odlučnost", naredba ovlašćuje ministra obrane, njegov odjel i podređene dužnosnike da koriste nove titule kao sekundarna imena. Nalog također nalaže Hegsethu da preporuči i uključi zakonodavne i izvršne akcije kako bi se krenulo prema trajnom preimenovanju odjela budući da Trump ne može formalno promijeniti ime bez odobrenja Kongresa. Ministarstvo rata osnovao je George Washington, ali je preimenovano nakon Drugog svjetskog rata. Prema izvršnoj uredbi, vraćanje imena "izoštrit će fokus ovog Ministarstva na naš nacionalni interes i signalizirati protivnicima američku spremnost da vodi rat kako bi osigurala svoje interese". Bijela kuća još nije rekla koliko bi koštalo trajno rebrendiranje, ali američki mediji očekuju milijardu dolara za remont stotina agencija, amblema, adresa e-pošte, uniformi i još mnogo toga, što bi moglo ometati napore Pentagona da smanji troškove i rasipanje.

Trump je više puta spomenuo ideju o promjeni imena, tvrdeći da su SAD imale "nevjerojatnu povijest pobjeda" u oba svjetska rata pod prethodnim imenom. Također je izrazio optimizam da će zastupnici podržati takvu promjenu. Preimenovanje označava 200. izvršnu uredbu koju je predsjednik otkako je preuzeo dužnost. Iako je preimenovanje donekle bilo očekivano, dolazi odmah nakon što je Kina predstavila niz novog oružja, dronova i druge vojne opreme na masovnoj paradi koju su mnogi protumačili kao jasnu poruku SAD-u i njegovim saveznicima.