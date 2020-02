Nova moda među Britancima, zanimaju ih 'spora' putovanja

Gotovo da je svih 1317 dana, koliko je proteklo od odluke o Brexitu do izlaska iz EU, za Britance bilo uzbudljivije i stresnije nego prvih sedam dana izvan EU.

Osim drame na dvoru i Megxita, kako je prozvano povlačenje s kraljevskih dužnosti princa Harryja i Meghan Markle, Brexit protekli tjedan i nije imao puno šanse, pa ni razloga biti tema broj jedan. Nervoza je, zahvaljujući jednogodišnjem tranzicijskom razdoblju, odgođena i bauk Brexita zasad se ispuhao.

– Mi smo se taj dan baš vraćali iz Švicarske, nitko na aerodromima nije postavljao nikakva dodatna pitanja. To s Brexitom dugo traje i sad ga malo tko više i spominje. Istina, s Brexitom se povezuje to što je hrana u posljednje tri-četiri godine poskupjela od 15 do 20%. Očekivalo se da padnu i cijene nekretnina i iznajmljivanja, ali to se dosad dogodilo samo u Londonu i još nekim dijelovima Engleske, gdje su bile prenapuhane – kaže Zagrepčanka I. G., koja se s obitelji prije četiri godine preselila u London i usred je kupnje kuće u okolici Londona.

I uz kredit od 800.000 funti (kamata svega 1,8%!), naši će iseljenici za koji tjedan bukirati svoj ljetni odmor. Uostalom, kao i stotine tisuća Britanaca koji to vole obaviti već u siječnju, veljači.

– Interes za putovanjima, bez obzira na Brexit, među Britancima je i dalje vrlo izražen. Domicilna su putovanja u porastu, ali ne jenjava interes ni za inozemstvo. Samo je Hrvatsku u dosadašnjem dijelu godine posjetilo 4% više Britanaca nego lani u siječnju, a ostvarili su i 8% više noćenja – kaže direktorica ureda HTZ-a u Londonu Darija Reić.

Pozitivni trendovi trebali bi se nastaviti. Hrvatska već nekoliko godina odlično kotira među Britancima, a u 2020. se uvode i nove aviolinije: Jet2.com-a sa Stansteda i iz Manchestera, EasyJet iz Glasgowa i Lutona za Pulu, Ryanaira iz irskog grada Corka za Zadar...

Optimističan je i ministar Gari Cappelli, koji je još na londonskom sajmu turizma u studenome, u trenutku kad je sve oko Brexita još bilo pod velikim upitnikom, otkrio da Jet2.com bilježi rast potražnje za Hrvatskom od 11%. Tekuća će godina za većinu zemalja u koje Britanci putuju biti manje stresna od prošle, a problemi mogu nastati jedino zbog vrijednosti funte.

Sada se stabilizirala, ali oštar pad potkraj prošle godine odmah se negativno odrazio i na turističke rezervacije. Zato ne čudi da među Britancima odličnu prođu imaju Bugarska i Turska, koje se nameću povoljnim cijenama. Španjolska i Francuska i dalje su broj jedan za britanske goste, koji u te dvije zemlje godišnje potroše 5 mlrd. funti. Dugoročno, pak, na dobre rezultate iz Velike Britanije mogu računati ekološki osviješteni domaćini.

– Među Britancima su sve izraženiji ekološki trendovi, a zanimljivo je i da raste potražnja za tzv. “sporim putovanjima”. Umjesto itinerara s puno destinacija, sad se traže aranžmani u kojima se više vremena provodi u jednoj destinaciji jer se gosti žele bolje povezati s lokalnim stanovništvom, kulturom i običajima.

Štoviše, kako pokazuju istraživanja, “jedinstven doživljaj” postaje jedan od glavnih motiva za putovanje – kaže D. Reić. Nasreću, toga se u hrvatskom turizmu, koji priželjkuje zaokružiti posjet iz Velike Britanije na milijun gostiju, još može naći.