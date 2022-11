Nova cjepiva protiv covida-19 nude povećanu zaštitu kod jedne skupine ljudi

Ažurirana cjepiva protiv covida-19 nude povećanu zaštitu od novih varijanti kod ljudi koji su prethodno primili do četiri doze starijeg cjepiva, pokazala je studija provedena u Sjedinjenim Državama.

Studijom je bilo obuhvaćeno više od 360.000 ljudi, a objavljena je u Tjednom izvješću o morbiditetu i mortalitetu (MMWR), tjednom epidemiološkom pregledu koji objavljuju američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Studija nudi prvi dokaz da nova cjepiva Pfizer-BioNTecha i Moderne pružaju bolju zaštitu u usporedbi s originalnim cjepivima. Od njihova uvođenja u rujnu, boosteri koji sadrže originalnu i omikron BA.4/5 varijantu koronavirusa pružili su veću korist mlađim odraslim osobama u dobi od 18 do 49 godina od onih u starijoj dobnoj skupini.

Kada su davani u razmaku od osam ili više mjeseci, relativna učinkovitost novih boostera u usporedbi s originalnim cjepivima bila je 56 posto kod osoba u dobi od 18 do 49 godina, 48 posto kod onih u dobi od 50 do 64 godine i 43 posto kod ljudi u dobi od 65 godina i starijih, pokazalo je istraživanje. Varijacije u učinkovitosti bile su manje, u rasponu od 28 do 31 posto, kada je docjepljivanje bilo u razmaku od dva do tri mjeseca.

Autori studije, međutim, upozoravaju da se sudionici možda nisu sjećali svog statusa cijepljenja, prethodne povijesti infekcija i bolesti, te da je slabo prihvaćanje dvovalentnih boostera moglo utjecati na rezultate. Do sada je ubrizgano oko 35 milijuna ažuriranih cjepiva diljem SAD-a, što znači da ih je primilo oko 10 posto ukupne populacije, prema vladinim podacima.

Autori su upozorili da se dominantne varijante stalno mijenjaju. U posljednja dva mjeseca podvarijante BQ.1 i BQ.1.1 postale su dominantne u Sjedinjenim Državama, a cjepiva su ažurirana na temelju prethodno dominantne BA.5 podvarijante omikrona.

