Njezina je priča rastužila mnoge, a kada su čuli kako pjeva odmah je dobila ugovor

Ruskinja koja kao beskućnica živi u Los Angelesu dobila je ugovor za snimanje albuma nakon što je njezina snimka kako pjeva u podzemnoj željeznici postala hit na internetu.

Emily Zamourka oduševila je ljude diljem svijeta svojim nevjerojatnim vokalnim sposobnostima, a s tim se očito slažu i glazbeni stručnjaci.

Glazbeni producent Joel Diamond ponudio je Ruskinji da snime album, a prva pjesma bit će nazvana Paradise (raj), piše Fox News.

Snimka je postala viralna nakon što ju je na svom Twitteru objavila losanđeleška policija.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX