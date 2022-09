Njemačkoj prijeti horor-scenarij: Može im pomoći samo jedna stvar, a posebno mjesto ima Balkan

Njemačka Vlada priprema svoju verziju zelene karte po uzoru na Kanadu, jer ima milijune otvorenih radnih mjesta. S druge strane, nemaju dovoljno radnika. Vlasti u ovoj situaciji posebno drago gledaju na radnu snagu sa Zapadnog Balkana.

"Uvodimo kartu šansi s transparentnim sistemom bodovanja, kako bi ljudi, koji su potrebni našoj zemlji, lakše došli do nas", rekao je ministar rada Hubertus Hail (SPD) za nedjeljno izdanje tabloida Bild, prenosi DW.

Takozvana karta šansi (Chancenkarte) jako podsjeća na američku ili kanadsku zelenu kartu (Green Card), a nju su već dugo tražili njemački poslodavci jer zemlji nedostaje radne snage. Demografski pokazatelji navode da će do 2035. biti sedam milijuna manje ljudi na tržištu rada, ukoliko se doseljavanje osjetno ne pojača.

Socijaldemokratski ministar Hail kaže da je teško tražiti posao u Njemačkoj ukoliko niste fizički tu, pa želi olakšati i sam dolazak. Kako sada stoje stvari, svatko tko je u Njemačkoj završio školovanje – bilo kojeg stupnja – automatski će dobijati kartu šansi.

U slučaju da ne završi neki stupanj obrazovanja, moraju ispuniti tri od četiri kriterija: obrazovanje (kvalifikacija) iz inozemstva, radno iskustvo od barem tri godine, znanje njemačkog ili raniji boravak u Njemačkoj, kao i to da su mlađi od 35 godina.

"Treba nam useljavanje. Iz godine u godinu bismo, u skladu s potrebama, određivali kontingent koliko ljudi može dobiti kartu šansi kako bi neko određeno vrijeme tražili posao ili praksu. Tijekom tog razdoblja će morati financijski sami brinuti o sebi", rekao je Hail.

Karta šansi bi trebala olakšati i sam dolazak u Njemačku, čak i bez radnog mjesta – kako bi se to mjesto potražilo.

Iako stvar još nije dogovorena u Vladi kancelara Olafa Scholza, nema sumnje da će biti ove jeseni. Jer, sva tri koalicijska partnera – Socijaldemokrati, Zeleni i Liberali – zalažu se za olakšavanje useljavanja.

Pogled ka Balkanu

Relativno novi njemački zakon o doseljavanju omogućuje rad svima koji nađu poslodavca – pod uslovom da su za nešto stručni. Važno je imati neki papir. Izuzetak je takozvano "zapadnobalkansko pravilo", donijeto u jeku izbjegličke krize kada su se migrantima iz Sirije i daljeg istoka masovno pridruživali potražitelji azila iz Srbije, Makedonije ili s Kosova.

Prema tom pravilu godišnje 25.000 ljudi iz zemalja Zapadnog Balkana može dobiti radne dozvole u Njemačkoj, čak i kad su u pitanju nekvalificirani radnici. No, ovog ljeta ispostavilo da ni to nije dovoljno.

"U zemljama Zapadnog Balkana ima dosta radne snage koja bi radila u hotelima i restoranima u Njemačkoj", zavapio je Guido Celik, šef udruženja ugostitelja i hotelijera Dehoga.

Pokazalo se da toj branši kronično nedostaje radne snage, a slično se desilo s aerodromima i aviokompanijama koji su otpuštali ljude tijekom lockdowna. Upravo zbog toga je ovo ljeto u Njemačkoj bilo kaotično za mnoge koji su htjeli odletjeti na odmor.

Doduše, pitanje je koliko još ima ljudi spremnih na iseljavanje na isušenom Zapadnom Balkanu. To su ove godine dobro osjetili u hrvatskom turizmu gdje konobari i sobarice, umjesto iz Srbije i BiH, sve češće dolaze iz Nepala i Filipina.

Useljavanjem protiv kataklizme

"Nikada prije u Njemačkoj nije bilo toliko upražnjenih radnih mjesta kao danas", pisao je nedavno magazin Spiegel u naslovnoj temi. "Manjak personala guši aerodrome, restorane ili bazene – a opet je tek sitnica u odnosu na ono što prijeti zemlji".

Statistika pokazuje da je 1,74 milijuna radnih mjesta slobodno, mada ih je zapravo vjerojatno mnogo više.

Radno mjesto u njezi starijih osoba ostaje upražnjeno u prosjeku 239 dana. Dakle, poslodavci po skoro osam mjeseci ne mogu naći njegovatelja. Jedva je bolje na tržištu rada kad je riječ o limarima, majstorima za grijjanje i monterima klima-uređaja gdje se na novog zaposlenog čeka po 224 dana. U visokogradnji se radnik traži 221 dan u prosjeku, a kod medicinskih sestara, babica i bolničara prosjek je 188 dana.

Sve to može odvesti horor-scenarij za njemačko gospodarstvo prema kojem bi do 2060. na jednog penzionera dolazilo tek 1,7 radnika. Ni danas taj odnos nije sjajan (2,7) što vodi relativno niskim penzijama. Kako bi se to izbjeglo, stručnjaci navode da Njemačkoj svake godine treba 400.000 doseljenika, piše DW.

Zato je, kažu iz vladajuće koalicije, potrebna promjena paradigme – to jest, da Njemačka sebe konačno proglasi „useljeničkom zemljom“ poput Kanade. Upravo se tome desetljećima opirala Kršćansko-demokratska unija, pa i tijekom četiri kancelarska mandata Angele Merkel.

Koliku promjenu to iziskuje lijepo ilustrira jedan od prijedloga Liberala, oni traže da se u njemačke institucije koje rade s građanima uvede engleski kao drugi jezik. Tako bi se moglo desiti da, dok gastarbajteri uče njemački, njemački službenici uče engleski.

