Njemačka priprema hotele, dvorane i kongresne centre za masovno cijepljenje

Hoteli, sportski centri i sajamske dvorane te drugi objekti velikog kapaciteta u Njemačkoj ubrzano se pretvaraju u regionalne centre za cijepljenje protiv koronavirusa. Usporedo s uvođenjem strogog zatvaranja ubrzale su se logističke pripreme za cijepljenje tako da, čim cjepivo stigne, može početi imunizacija stanovništva.

Cijepljenje će se odvijati u etapama na 400 lokacija diljem države, a program je osmišljen tako da će po saveznim zemljama dnevno moći biti procijepljeno po nekoliko tisuća ljudi. Deseci tisuća liječnika i drugog medicinskog osoblja prijavili su za da sudjeluju u masovnom cijepljenju, no i dalje se traže i prijavljuju medicinari koji će sudjelovati u tom sveobuhvatnom pothvatu.

Najcrnji dan

Dan kad je Njemačka uvela najstrože zatvaranje, srijeda, bio je i najcrnji dan od početka pandemije – preminule su 952 osobe, što je više od 60 posto u odnosu na tjedan dana ranije, iako je na tu brojku vjerojatno utjecalo kašnjenje prijave podataka iz Saske, jedne od najteže pogođenih regija. Novozaraženih je istog dana bilo 27.728. Brojke izgledaju – i jesu – velike, ali njihovo značenje tek se shvaća kad se stave u kontekst broja stanovnika. Primjerice, takva – za Nijemce katastrofalna situacija, koja ih je natjerala u strogi lockdown – u Hrvatskoj bi značila 44 preminula i 1300 novozaraženih dnevno.

Za podsjetnik, jučer je u Hrvatskoj bilo nešto manje od 4000 novodijagnosticiranih, a preminulo je 85 osoba. Njemački lockdown dogovoren je na saveznoj razini nakon emotivnog apela kancelarke Angele Merkel, u kojem je rekla: “Ako do Božića budemo imali previše kontakata i zbog toga to bude posljednji Božić koji smo proveli s našim djedovima i bakama, onda to znači da smo nešto krivo napravili”. Zatvorene su sve trgovine osim ljekarni i onih za osnovne životne potrebe. Ključ u bravu stavili su frizerski saloni i druge uslužne djelatnosti koje iziskuju bliske kontakte, škole i vrtići, a samo oni roditelji koji nikako nisu u stanju brinuti se o svojoj djeci zbog posla dobit će podršku. Savezne zemlje imaju mogućnost dodatno pooštriti mjere te uvoditi i policijski sat i ograničavati kretanja. Briga i obveza države da zaštiti zdravlje ljudi usmjerena je i na bolničke kapacitete.

Zaraženo 30.000 sestara

Prema podacima njemačke Udruge za intenzivnu i hitnu medicinu, u državi raspolažu s oko 28 tisuća kreveta na jedinicama za intenzivno liječenje. Kapacitete bi mogli povećati za 20 posto, no to je samo u teoriji, jer u praksi nedostaju liječnici i medicinsko osoblje koje bi skrbilo za te pacijente i upravljalo aparatima. Predsjednik udruge Uwe Janssens kaže kako to ipak ne znači da će odbijati pacijente, ali ako sljedećih nekoliko tjedana stvari ostanu kakve su sada, nisu sigurni da će moći raditi.

Njemački bolnički savez procjenjuje da samo u jedinicama intenzivnog liječenja treba popuniti 4700 radnih mjesta, i to u trenutku kad je prema podacima Instituta za javno zdravstvo “Robert Koch” 30.000 medicinskih radnika zaraženo koronavirusom. Već ranije su iz bolnica pozivali umirovljene liječnike i druge s medicinskim obrazovanjem da priskoče u pomoć. Opterećenje je posebno veliko u najvećim njemačkim gradovima. Berlin je navikao na stope popunjenosti jedinica intenzivnog liječenja više od 80 posto, što daje zabrinjavajuću prognozu s obzirom na očekivani poslijebožićni val novih slučajeva.