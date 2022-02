Svjetski čelnici osudili ruski napad na Ukrajinu: 'Ovo je najmračniji trenutak za Europu od Drugog svjetskog rata'

Nakon ruskog napada na Ukrajinu pljušte osude. Svjetski čelnici osudili su ruski napad na Ukrajinu kao neopravdanu i ničim izazvanu agresiju protivnu međunarodnom pravu, prenose agencije, a zemlje na istočnom krilu Europske unije započele su pripreme za prihvat potencijalno stotina tisuća ljudi iz Ukrajine.

Ruski napad na Ukrajinu vratio je Europu u situaciju koju je ona već odavno prevladala, istaknuo je belgijski premijer Alexander De Croo. "Ovo je najmračniji trenutak za Europu od Drugog svjetskog rata", ocijenio je na Twitteru.

"Ruska agresija nepotrebna je i ničim izazvana. U srcima i mislima smo s narodom Ukrajine", poručio je.

Ruski napad osudili su i talijanski premijer Mario Draghi i španjolski premijer Pedro Sanchez istaknuvši da su u kontaktu sa saveznicima iz NATO-a i Europske unije kako bi koordinirali odgovor. Portugalski ministar vanjskih poslova Augusto Santos Silva pozvao je na hitan prekid ruske vojne operacije u Ukrajini. "Vojna operacija koju je jutros pokrenula Rusija na teritoriju Ukrajine je neopravdana agresija i grubo kršenje međunarodnog prava", ocijenio je Santos Silva na Twitteru.

Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS A military vehicle is seen on a street on the outskirts of the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko Photo: Alexander Ermochenko/REUTERS

Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je rusku invaziju na Ukrajinu na Twitteru. - Najoštrije osuđujemo agresiju i invaziju Rusije na Ukrajinu. Ovaj ničim izazvan napad je grubo kršenje suvereniteta Ukrajine i međunarodnog prava. Ovo je isključiva odgovornost Rusije, koju pozivamo da odmah prestane s vojnim napadom. Izražavamo solidarnost s Ukrajinom i ukrajinskim narodom - napisao je na Twitteru.

Ruski napad na Ukrajinu osudila je i Norveška, članica NATO-a koja dijeli granicu s Rusijom na Arktiku. "Rusija ima punu odgovornost za to što je dovela Europu u ovu jako mračnu situaciju", rekao je norveški premijer Jonas Gahr Stoere.

Norveško ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da će preseliti svoje veleposlanstvo u Ukrajini iz Kijeva u Lavov na zapadu zemlje. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavsky osudio je ruski napad kao "barbarski čin agresije" i poručio da će Češka odgovoriti zajedno sa saveznicima. "Odluka Kremlja da pokrene posve neisprovocirani napad neprihvatljiva je i protivna međunarodnom pravu", objavio je ministar na Twitteru. "Zajedno sa saveznicima, odgovorit ćemo na ovaj barbarski čin agresije".

Napad na Ukrajinu oštro je osudila i Slovačka. Slovačka "najoštrije" osuđuje ruski napad na susjednu Ukrajinu, objavio je na Twitteru premijer Eduard Heger. "U vrijeme kada demokratski svijet želi živjeti u miru, Rusija želi rat. Spremni smo i djelovat ćemo zajedno", rekao je.

Mađarski ministar vanjskih poslova istaknuo je da je "rat najgori scenarij". "Naša zadaća sada, kao i uvijek, je da zajamčimo sigurnost mađarskog naroda", objavio je ministar Peter Szijjarto na svojoj službenoj Facebook stranici.

"Naše veleposlanstvo u Kijevu radi i spremno je pomoći Mađarima koji se sada nalaze u Ukrajini".

Rumunjski predsjednik Klaus Iohannis osudio je napad Rusije nazivajući ga "vrlo teškim kršenjem međunarodnog prava, suvereniteta i integriteta Ukrajine". Poljska je zatražila da se Rusiji uvedu "najstrože moguće" sankcije i pozvala na jačanje istočnog krila NATO-a.

"Moramo odmah odgovoriti na rusku kriminalnu agresiju na Ukrajinu", objavio je na Twitteru premijer Mateusz Morawiecki. "Europa i slobodni svijet moraju zaustaviti Putina. Europsko vijeće trebalo bi danas odobriti najstrože moguće sankcije. Naša potpora Ukrajini mora biti stvarna", poručio je.

Glasnogovornik poljske vlade pozvao je da NATO pojača obranu svojeg istočnog krila. "Sada je vrijeme za jačanje istočnog krila NATO-a. Očekujemo da se donesu takve odluke", rekao je Piotr Muller. Dodao je da će poljske diplomatske misije u Ukrajini ostati otvorene "koliko god to bude moguće".

'U ovom teškom trenutku Vam jamčim punu solidarnost Njemačke'

Njemački kancelar Olaf Scholz je ruski napad na Ukrajinu u četvrtak ujutro okarakterizirao kao povredu međunarodnog prava te je u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim izrazio solidarnost Njemačke.

"U ovom teškom trenutku Vam jamčim punu solidarnost Njemačke", rekao je njemački kancelar Olaf Scholz (Socijaldemokratska stranka Njemačke) u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

Njemački kancelar je prije toga ruski napad na ciljeve u Ukrajini okarakterizirao kao eklatantnu povredu međunarodnog prava.

"Ruski napad na Ukrajinu predstavlja eklatantnu povredu međunarodnog prava i on se ničim ne može opravdati. Njemačka najoštrije osuđuje ovaj bezobzirni čin predsjednika Putina", poručio je Scholz preko Twittera.

Scholz je od Rusije zatražio hitni prekid vojne akcije te najavio da će se u toku dana savjetovati s partnerima unutar Europske unije, NATO-a te skupine G7. "Ovo je grozan dan za Ukrajinu i mračni dan za Europu", poručio je Scholz.

Ruski napad na Ukrajinu osudila je i njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock (Zeleni).

"Napadom na Ukrajinu Rusija krši temeljna pravila međunarodnog poretka. Svjetska zajednica nikada Rusiji neće zaboraviti ovaj sramotni dan", priopćila je Baerbock. Ona je zakazala sastanak kriznog stožera a prije toga je ministarstvo vanjskih poslova njemačke državljane koji borave u Ukrajini pozvalo da u najkraćem mogućem roku napuste zemlju.

Ruski napad je osudio i njemački ministar gospodarstva i vicekancelar Robert Habeck (Zeleni).

"Sada se dogodilo nešto nepojmljivo. Mi smo sada u Europi svjedoci jednog kopnenog rata za što smo vjerovali da je stvar povijesnih knjiga", rekao je Habeck. On je najavio da ruska akcija neće ostati nekažnjena.

"Za Rusiju će ovaj potez imati teške političke i gospodarske posljedice", poručio je Habeck.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najoštrije su u četvrtak osudili rusku vojnu agresiju na Ukrajinu te najavili nove sankcije protiv Ruske Federacije.

“Najoštrije moguće osuđujemo rusku vojnu agresiju bez presedana na Ukrajinu. Neisprovociranim i neopravdanim vojnim akcijama Rusija grubo krši međunarodno pravo i potkopava europsku i globalnu sigurnost i stabilnost”, kaže se u zajedničkoj izjavi von der Leyen i Michela. Michel i von der Leyen pozivaju Rusiju da odmah obustavi napade, povuče svoje snage iz Ukrajine i u potpunosti poštuje njezin teritorijalni integritet, suverenost i neovisnost.

Von der Leyen, govoreći u Bruxellesu, osudila je potez Vladimira Putina jer je "vratio rat u Europu". Najavila je paket "masovnih" sankcija koji ima cilj oslabiti rusku ekonomiju i njezin "kapacitet za modernizaciju".

Michel je za večeras sazvao izvanredni samit čelnika EU-a na kojem će raspravljati o sigurnosnoj krizi i daljnjim sankcijama protiv Rusije, “koje će imati velike i teške posljedice po Rusiju zbog njezinih poteza”, a koje će uvesti u tijesnoj koordinaciji sa svojim transatlantskim partnerima.

Predsjednica Komisije von der Leyen predstavit će novi paket sankcija koji se dovršava i koji će Vijeće EU-a brzo usvojiti, kaže se u izjavi. “Koordiniramo naš odgovor s našim međunarodnim partnerima, uključujući NATO i G7, čiji će se lideri danas sastati”, ističu Michel i von der Leyen. Čelnici europskih institucija izražavaju čvrstu solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom i ističu da su spremni pružiti daljnju politiku, financijsku i humanitarnu pomoć.

Macron poziva Rusiju da odmah okonča vojne operacije u Ukrajini

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je vojne akcije u Ukrajini i pozvao Moskvu da ih odmah okonča.

"Francuska snažno osuđuje odluku Rusije da počne rat s Ukrajinom. Rusija mora odmah okončati vojne operacije", napisao je na Twitteru Macron.

Ruske snage ispalile su projektile na nekoliko gradova u Ukrajini i iskrcale vojnike na njezine obale u četvrtak, rekli su dužnosnici i mediji, nakon što je predsjednik Vladimir Putin odobrio specijalnu vojnu operaciju na istoku.