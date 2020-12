Nisu svi upoznati s mjerama: 'Imam parcelu u Umagu, sad ne mogu ni zatvoriti vodu'

Nova su epidemiološka ograničenja posljednjih tjedana znatno smanjila promet na graničnim prijelazima jer putuju samo oni kojima je to nužno. Vozači su uglavnom upoznati s mjerama pod kojima mogu prijeći granicu, no postoje i oni koji nisu.

"Imam parcelu u Umagu i u Varaždinu, i sad ne mogu ni zatvoriti vodu, ništa, moram se vraćati, evo, vratili su me", rekao je jedan putnik iz Slovenije za HRT te dodao kako neće raditi test, nego radije ostaviti vodu otvorenom.

Načelnik Policijske postaje Buje Robert Boban Paulović ustvrdio je kako većina ljudi zna propise i pridržava ih se, no uvijek postoje iznimke. "Mi vjerujemo da neki možda još uvijek i pokušavaju. To su naročito ovi koji imaju vikendice. Ali kad im se objasni da moraju imati test ili će morati u izolaciju dok ne naprave PCR test, oni se ipak radije odluče vratiti natrag", rekao je. S brzim se testom ne može ući u zemlju, no neki i to pokušavaju.

Test nije potreban dnevnim migrantima. Oni moraju imati potvrdu tvrtke za koju rade jer slovenski graničari traže potvrdu iz koje se vidi da dnevno putuju na posao. Dnevni migranti imaju 12 sati za tranzit prilikom odlaska i povratka, a njih je samo u Istri više od tri tisuće.

Pravo da granicu prelaze bez testa dobili su i tjedni migranti u Istri kojim ima nekoliko tisuća. Oni, primjerice, ponedjeljkom odlaze na svoje poslove, uglavnom u Italiju i petkom se vraćaju kućama. Naravno, uz vrijedeće potvrde svojih tvrtki.