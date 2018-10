Niste obavili kupovinu? Evo koje trgovine rade i kada

Iako je danas državni praznik i obilježava se Dan neovisnosti, većina trgovačkih centara radi normalno, odnosno prema radnom vremenu za nedjelju.

Konzumove trgovine tako uglavnom rade do 12 ili 13 sati, a pojedine i do 15. Trgovine u sklopu velikih trgovačkih centara koji su otvoreni prema normalnom radnom vremenu rade i do 21 sat.

Većina Lidlovih trgovina rade do 14 ili 18 sati, no pojedine će biti otvorene i do 21 sat, ovisno o lokaciji.

Plodine rade prema normalnom radnom vremenu, odnosno od 7 do 22 sata, kao i Spar koji je otvoren od 7 do 21 sat.

Kaufland radi kao i nedjeljom, odnosno do 20 ili 21 sat.

Danas su otvoreni i Pevec i Bauhaus koji rade prema radnom vremenu za nedjelju.

Kako i supermarketi, otvoreni su i veliki trgovački centri. Većina trgovačkih centara u Hrvatskoj radi prema normalnom radnom vremenu, odnosno od 9 do 21 sat.

