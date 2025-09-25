Prijeti li MOSTU novi raskol i bi li pokušao treću sreću s HDZ-om? Gost novog podcasta Bobu bob! je Nikola Grmoja

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a je saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja. S urednikom Igorom Bobićem razgovarat će o tome zašto se kandidirao za predsjednika stranke i hoće li ostati jedini kandidat? Prijeti li MOSTU novi raskol zbog prijepora koje je imao s kolegom Marinom Miletićem? Hoće li MOST napokon dovesti na vlast i bi li pokušao treću sreću s HDZ-om? Zašto između HDZ-a i SDP-a stavlja znak jednakosti i zbog čega misli da je MOST drukčiji? Zašto ga je tema s kartama seksalicama toliko okupirala i kako odgovara na prozivke MOŽEMO! da obmanjuje javnost?

Na sva ova pitanja u podcastu Bobu BOb! u petak, 26. rujna u 20h odgovore daje Nikola Grmoja. Gledajte Bobu Bob! na youtube kanalu Večernjeg TV-a i društvenim mrežama Večernjeg lista.