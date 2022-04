Nikad neizvjesniji i napetiji parlamentarni izbori, Mađari biraju: Orbán i Putin ili Zapad i Europa

Nikad neizvjesniji i napetiji parlamentarni izbori za Viktora Orbána koji ulazi u bitku za svoj peti mandat! Nakon 12 godina vlasti, stranci Fidesz u nedjelju će se na biralištima diljem Mađarske prvi put u 12 godina suprotstaviti ujedinjena oporba, odnosno koalicija široke lepeze stranaka, od desnog Jobbika do liberala, zelenih i socijaldemokrata.

Predvodi ih nestranački konzervativac Péter Márki-Zay, gradonačelnik Hódmezővásárhelya, marketinški stručnjak koji je nekoliko godina živio u SAD-u i koji je prije izbora za glavnog kandidata oporbe važio za autsajdera. No vjeruje se da im konzervativni kandidat daje veću širinu i da bi Márki-Zay mogao na oporbenu stranu privući neke nezadovoljne pristaše Fidesza koji inače ne bi glasali za ljevicu, kao i neodlučne birače.

Jasna poruka Zelenskom

Još donedavno, otkako su dva bloka prema anketama bila u relativnom egalu, činilo se da je Orbán nikad bliži porazu. Međutim, rejting oporbe tijekom izborne kampanje, koja se do tada fokusirala na pitanja koja izazivaju društvene podjele, kao što su Orbánovo protivljenje migracijama, neprijateljstvo prema LGBT zajednici i sukobi s Bruxellesom, lagano se topio nakon ruske invazije na Ukrajinu. Upravo rat koji bjesni na sjeveroistočnoj mađarskoj granici bit će, kako se čini, jezičac na vagi vizije budućnosti mađarskih birača.

"Orbán i Putin ili Zapad i Europa. To je izbor između tamne ili svijetle strane povijesti", glavni je naglasak u kampanji čelnika oporbe ujedinjene u želji da svrgne Orbána i njegov "model demokracije" koji Fidesz gradi od 2010., često u sukobu s Bruxellesom.

Viktor Orbán kampanju je pak vodio na temelju obećanja da će, bude li ponovno izabran, štititi mir i sigurnost zemlje i održavati uvoz ruske energije. I na jasnim, efektnim porukama odaslanim Kijevu, Moskvi i Bruxellesu.

"Ovo nije naš rat, moramo ga se kloniti. Možemo ostati izvan rata tako da ne šaljemo vojnike ili oružje i ne dopuštamo pošiljke oružja kroz teritorij Mađarske, jer ćemo tada odmah postati vojna meta", rekao je Orbán okupljenima na posljednjem predizbornom skupu u petak u Stolnom Biogradu.

Iako je Orbán prethodno osudio rusku invaziju na Ukrajinu, primio izbjeglice i uveo sankcije Kremlju, izbjegavao je upiranje prsta u ruskog predsjednika Vladimira Putina s kojim njeguje bliske odnose. Osim što nije dozvolio transport oružja preko mađarskog teritorija, odbio je pomoći u naoružavanju Ukrajine, a oporbu je optužio da žele slati mlade Mađare da ginu u tuđem ratu. Kada mu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spočitao njegovo benevolentno ponašanje prema Rusiji, Orbán mu je odgovorio da je Mađarska na strani Mađarske.

Nakon snažnih predizbornih poruka političkih oponenata, prema anketama, Fideszova prednost je minimalna pa su sve opcije na stolu.

Meki hibridni režim

Ipak, na izborima u Mađarskoj u nedjelju ne treba očekivati praznik demokracije: pojedini analitičari već upozoravaju kako izborni rezultat valja uzeti s dozom opreza i sumnje. Fideszova propagandna mašinerija znatno je djelotvornija nego sposobnost opozicije da dopire do birača, a pritom su reforme izbornog sustava tijekom godina išle u korist vladajuće stranke, zbog čega će na današnjim izborima u Mađarskoj prvi put boraviti i više od 200 međunarodnih promatrača.

"Rezultat predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj neće do kraja predstavljati volju naroda jer to nije prava demokracija. Mađarska više nije liberalna demokracija, to je meki hibridni režim", upozorio je politolog Péter Krekó, izvršni direktor neovisnog mađarskog instituta Political Capital, dodajući u razgovoru za Euronews kako se nada da će svijet staviti rezultat u kontekst – kakav god bio ishod.

"Mislim da je mađarska oporba propustila neke prilike da izazove vladu", rekao je. "Ali u isto vrijeme, zaista je teško postići izborni uspjeh protiv tako sve učinkovitije stranačke državne strukture kakvu možemo vidjeti u Mađarskoj. Dakle, ako vidite u nedjelju, a to je trenutačno najizgledniji scenarij, da je Orbán pobijedio na još jednim izborima, nemojte to pripisivati ​​samo odluci mađarskih birača", zaključio je politolog.

Dogodi li se suprotan scenarij, pobjeda oporbe samo bi djelomično promijenila Mađarsku jer bi nova administracija odmah ukinula neke od najkontroverznijih Orbánovih politika i sklopila mir s Europskom unijom. Međutim, za demontažu sustava koji je uspostavio Fidesz trebalo bi im znatno više vremena, a upitno je kako bi koalicija funkcionirala na vlasti kada bi nestalo jedino vezivno tkivo, a to je Orbán. No potreban je umjereni optimizam, s obzirom na to da čak ni gubitak vlasti ne bi Orbána do kraja razvlastio onako kako to priželjkuje EU.