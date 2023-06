Nije ništa naučio: Direktor Hrvatskog državnog arhiva opet novčano kažnjen

Ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva Dinko Čutura nije podnio imovinsku karticu od 2020. godine. Na posljednjoj sjednici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa utvrđeno je da je Čutura povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa jer nije po pisanom nalogu Povjerenstva podnio izvješće o imovinskom stanju povodom ponovnog imenovanja na dužnost ravnatelja Hrvatskog držanog arhiva.Stoga je HDZ-ovom doktoru znanosti Čuturi izrečena sankcija u iznosu 1990,84 eura na tri rate - Nisam stavio, stavit ću. Nek' me kazne, nemam što drugo za reći- kazao je za danas.hr Čutura.

Da stvar oko Čutirinog ispunjavanje imovinske kartice bude još gora ovo mu ovo nije prvi put da plaća kaznu Povjerenstvu za spriječavanje sukoba interEsa. Naime, 2018. godine kaznili su ga s osam tisuća kuna jer je propustio u propisanom roku dostaviti imovinsku karticu. Istodobno je primao naknadu za članstvo u Upravnom odboru udruge Autoklub Siget, koju nije smio primati.

POVEZANI ČLANCI:

Čutura ni tad to nije baš uzdrmalo i nije nučio ništa iz prethodnog slučaja jer me se isto dogodilo Isto mu se dogodilo i 2021. godine. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ga je tada kaznilo s novčanom kaznom u iznosu od 4000 kuna zbog neusklađenosti primanja u imovinskoj kartici, s obzirom na to da nije naveo primitak honorara u iznosu nešto većem od 110.000 kuna.

>> VIDEO Opasno područje puno minskih polja koje Ukrajinci moraju proći u protuofenzivi