Nextbike u stilu obilježava Europski tjedan mobilnosti

„Slovenija je uoči Europskog tjedna mobilnosti postala 27. država s nextbike sustavima javnih bicikala. U tijeku su potpisi ugovora sa šest novih gradova i općina u Sloveniji te tri u Hrvatskoj, a početkom listopada naši će susjedi moći vidjeti javne bicikle i na Eco Fair sajmu u Beogradu. Do sredine sljedeće godine više od 30 gradova i općina u regiji uživat će sve benefite koji se kriju iza slogana „sjedni i vozi“! Nextbike građanima, studentima i turistima omogućava najpovoljniji, najbrži, najzdraviji i najzabavniji prijevoz. Jednom registrirani korisnik koji najkasnije do 23. rujna uplati samo 100 kuna godišnje članarine, javne bicikle moći će koristiti u više od 150 gradova u svijetu! To je naš doprinos održivoj mobilnosti, standardu građana i zaštiti okoliša. A najbolja prilika za osvještavanje još većeg broja ljudi o svim prednostima korištenja javnih bicikala je Europski tjedan mobilnosti koji traje od 16. do 22. rujna. Nextbike ga započinje već sutra, velikom biciklijadom od Velike Gorice do Zagreba. Pozivamo sve građane da nam se pridruže kako bismo pokazali koliko nas želi ljepše, prometno povezanije, održive gradove ugodne za život i spremne za zeleniju budućnost“, najavili se na današnjoj konferenciji za medije pokretači prvog sustava javnih bicikala u Hrvatskoj, Krešimir Dvorski i Ante Gustin. Riječi podrške uputili su gospođa Darinka Jug, izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba, gospodin Josip Kolarec ispred Ekoregije Velika Gorica, gospodin Zlatan Jaganjac ispred Agencije za tržišno komuniciranje Proglas, gospođa Anita Matačić ispred HŽ Putničkog prijevoza i gospodin Josip Krešić u ime Raiffeisen banke, generalnog pokrovitelja nextbike Zadar.

Foto: Promo

15. RUJNA Europski tjedan mobilnosti započnite bicikliranjem od Velike Gorice do ZagrebA!

U subotu, 15. rujna, sa startom u 10:00 sati, u Velikoj Gorici kreće biciklijada „VG-ZG-VG“ koju drugu godinu zaredom organiziraju Ekoregija Velika Gorica, Proglas agencija za tržišno komuniciranje i nextbike sustav javnih bicikala. Biciklijadom se promiče dobar odnos između dvaju susjednih gradova, biciklistička staza između Velike Gorice i Zagreba kao odličan primjer infrastrukture kakvu biciklisti priželjkuju na širem području oba grada te korištenje javnih bicikala kao odlične dopune javnom prijevozu između te unutar Zagreba i Velike Gorice. Start biciklijade iz Velike Gorice je u 10:00 sati ispred Pučkog otvorenog veleučilišta te se vozi do Strossmayerovog šetališta u Zagrebu, gdje je predviđena trosatna pauza. Start biciklijade za Zagrepčane (ili povratak za bicikliste koji su prethodno dopedalirali iz Velike Gorice) planiran je u 14:00 sati prije čega će se svi okupljeni zajedno fotografirati na platou Gradec. Osigurano je osvježenje za sve sudionike te besplatan najam nextbike bicikala za prvih deset sudionika. Prijave su moguće danas do 17:00 sati na https://tinyurl.com/yd66qkzz ili uživo najkasnije sat vremena prije starta biciklijade.

Foto: Promo

OD 15. DO 23. RUJNA GODIŠNJA PRETPLATA ZA SUSTAV JAVNIH BICIKALA U POLA CIJENE!

Kako bi javnost prepoznala prednosti sustava javnih bicikala, uoči i tijekom cijelog Europskog tjedna mobilnosti, od 15. do 23. rujna, nextbike će svim korisnicima pokloniti 100 kuna popusta na godišnju pretplatu! To znači da ćete se umjesto redovnih 200 kuna, tijekom ove prigodne akcije godinu dana moći voziti za samo 100 kuna. Dovoljno je registrirati se na www.nextbike.hr, zatražiti popust na info@nextbike.hr i usluga će vam biti aktivirana u roku 24 sata. Dodatna motivacija za početak vožnje biciklom je ovo predivno vrijeme na prijelazu između ljeta i jeseni koje je naljepše provoditi na otvorenom.

17. RUJNA ISPROBAJTE INTEGRIRANI JAVNI PRIJEVOZ: VLAK I BICIKL

Tijekom svakog Europskog tjedna mobilnosti, Nextbike i HŽ Putnički prijevoz u Zagrebu organiziraju promociju na Glavnom kolodvoru. Cilj promocije je informiranje građana o načinu korištenja javnih bicikala te njihovom praktičnom kombiniranju s vlakom, tramvajem, autobusima i taksijima. Ove godine nextbike hostese pronađite ispred zgrade Glavnog kolodvora u Zagrebu u ponedjeljak 17. rujna i aktivirajte na licu mjesta godišnju pretplatu u pola cijene!

Foto: Promo

20. RUJNA ŠKOLA BICIKLIRANJA 18+

U suradnji s Udrugama Sigurnost u prometu i Moj bicikl, nextbike već godinama organizira Školu bicikliranja 18+ koja upoznaje bicikliste s prometnim propisima s ciljem sigurnije vožnje gradskim prometnicama i sprečavanja stradavanja u prometu. U Zagrebu će se ova korisna i potpuno besplatna edukacija održati 20. rujna od 16:30 do 19:30 sati u Boćarskom domu na adresi Prisavlje 2. Požurite jer broj mjesta je ograničen na najviše trideset polaznika, a prijave su moguće najkasnije do 18. rujna slanjem imena i prezimena putem elektroničke pošte na adresu info@nextbike.hr.

22. RUJNA NEXTBIKE S PARTNERIMA PODRŽAVA EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI U ZADRU

I Zadar će ove godine na vrlo zanimljiv način obilježiti Europski tjedan mobilnosti prezentacijama novih oblika mobilnosti s fokusom na električne bicikle, skutere, romobile i automobile. Nextbike će 22. rujna od 09:30 do 13:30 građanima Zadra poklanjati probne vožnje, godišnju pretplatu u pola cijene, organizirati popularnu „Usporku“ ili natjecanje u najsporijoj vožnji te „Alku“ na biciklima. Za razliku od prethodnih izdanja ovih zabavnih natjecanja, u Zadru će se ona po prvi puta upriličiti na atraktivnim zadarskim bedemima na Poluotoku gdje će se svi sudionici imati priliku osvojiti vrijedne nagrade. U Zadru nextbike ima dobru suradnju s Gradom Zadrom, Agencijom za razvoj zadarske županije ZADRA NOVA koja s Gradom Zadrom organizira Europski tjedan mobilnosti te sa Citybus Zadar koji u svojoj mobilnoj aplikaciji promovira vožnju autobusom i nextbike biciklima. Posebnu zahvalu za mogućnost korištenja javnih bicikala Zadrani duguju Raiffeisen banci, kao generalnom pokrovitelju održavanja sustava bez koje sustav u Zadru ne bi mogao uspješno funkcionirati. Raiffeisen banka već treću godinu zaredom podržava nextbike, kao projekt od interesa za lokalnu zajednicu, koji istovremeno pazi na džepove građana, ali i na zaštitu okoliša.

Foto: Promo

PRVI NEXTBIKE SUSTAVI JAVNIH BICIKALA NAPOKON I U SLOVENIJI!

Nakon puno pokušaja konačno kreću i prvi nextbike projekti u Sloveniji, a to su Celje koje je svečano pušteno u rad jučer i Laško koje kreće već u ponedjeljak, 17. rujna. Sustavi u Celju i Laškom, nakon kojih slijedi još šest manjih općina, sastojat će se od ukupno 42 stanice i 200 bicikala od kojih trećinu flote čine električni bicikli. Time Slovenci zapravo pokreću do sada najveći nextbike sustav u cijeloj regiji jer aglomeracija ovih osam općina čini najveći nextbike projekt ikada viđen u našim krajevima. U Sloveniji će nextbike raditi pod imenom Nomago Bikes s obzirom da je sklopljen strateški ugovor s tvrtkom Nomago d.o.o kao vodećim autobusnim prijevoznikom u Sloveniji. Nomago d.o.o. ima za cilj integraciju autobusnog prijevoza s javnim biciklima kao predvodnici takvog trenda koji s obzirom na veliki interes korisnika očekuje svijetla budućnost.