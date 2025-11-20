Naši Portali
PROIZVOĐAČ ČIPOVA

Nexperia kriza gotova: Nizozemska povukla odluku o državnoj intervenciji

Autor
Danijel Prerad
20.11.2025.
u 18:04

Nexperia je glavni dobavljač osnovnih računalnih čipova automobilskoj industriji, a nestašice su ugrozile globalne lance opskrbe

Nizozemska vlada obustavila je svoju intervenciju u Nexperiji, kineskom proizvođaču čipova sa sjedištem u Nizozemskoj, nakon razgovora s Kinom. Haag je u rujnu poduzeo mjere zbog "ozbiljnih nedostataka u upravljanju" i zabrinutosti oko europske opskrbe poluvodičima za automobile i drugu elektroničku robu. Kao odgovor, Peking je blokirao izvoz čipova te tvrtke. Međutim, nizozemska vlada je u srijedu izjavila da će odustati od svoje izvorne odluke nakon "konstruktivnih razgovora" s Pekingom. Kina je pozdravila taj potez, dodajući da je to "prvi korak u pravom smjeru prema odgovarajućem rješenju".

Kupnja