New York Times objavio snimke zločina u Buči: Ključan dokaz bila je plava duksa

Grad Buča iz predgrađa Kijeva postao je sinonim za ratne zločine u Ukrajini. Nakon povlačenja ruskih snaga pronađeno je na području i oko grada više od 400 tijela, a optužbe da su strašne zločine počinili Rusi odbacile su ruske vlasti tvrdeći kako su im to podmetnuli Ukrajinci.

New York Times objavio je nekoliko snimaka na kojima se jasno vidi da ruski vojnici tjeraju zarobljene Ukrajince da marširaju. Nakon povlačenja pronađena su njihova tijela. Jednu snimku snimila je 4. ožujka sigurnosna kamera obližnje kuće. To su neki od najjačih dokaza da su ubijeni muškarci bili u ruskom zarobljeništvu.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6