Ukrajinci dovršavaju svoj ‘Medački džep’, pripremaju ‘Bljesak’, a na ljeto slijedi 'Oluja'

Hoće li ukrajinska vojska krenuti oslobađati svoj okupirani teritorij kojega drži Putinova Rusija? Kada će krenuti protuofenziva? Gdje i na kojem području? Sve su to pitanja koja se postavljaju s velikim nestrpljenjem. Ovaj rat je ionako "ekspresan", u usporedbi s onim klasičnim ratovima koji su znali, u pravilu potrajati po četiri do pet godina.Takav je bio i naš Domovinski rat. Ovaj će biti puno brži, no to ne znači da će biti riješen u roku od narednih nekoliko mjeseci. Ukrajinci su do sada vrlo pametno vodili svoje vojne operacije i sada bi napravili veliku grešku kada bi zbog prevelike želje, pa i hipermotiviranosti ušli "grlom u jagode". I uz podcjenjivanje ruske vojske, bez obzira na njezinu neefikasnost.