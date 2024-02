VIDEO Snijeg, vjetar, poplave... Snažne oluje uzrokovale kaos u Španjolskoj, na udaru i otoci

Oluja sa snijegom, vjetrom i kišom pogodila je Španjolsku , poremetivši ili otežavši promet na mnogim cestama diljem gotovo cijele zemlje. Za sve regije osim Extremadure u posljednjih je nekoliko sati stavljen žuti ili narančasti meteo alarm. Narančasto upozorenje za snježne padaline aktivirano je u Kantabriji, Pirinejima i Galiciji. U Kantabriji se s 800 metara nadmorske visine očekuju nakupine snijega do 15 cm, piše Euronews.

Osim jakog snijega i vjetar uzrokuje probleme. Zbog udara vjetra od 100 km/h i morskih oluja koje stvaraju velike valove u Kataloniji je upaljen narančasti alarm. Isto tako, u Tarragoni se povremeno očekuju udari do 100 kilometara na sat i valovi između 2 i 3 metra. Općenito, vjetrovi će biti jaki u gotovo cijeloj općini, a na obali će prevladavati morske bure, javlja EFE.

Cijeli dan gradovi Španjolske na udaru su snježnih padalina i lavina, kao i jakog vjetra i nemirnog mora. U Baskiji, Navari i Castilli y Leónu, obilne kiše uzrokovale su izlijevanje rijeka, a poplave su presjekle ceste u raznim područjima.

A storm #wave blows away gawkers on the seafront in the city of #Santander (#Spain, #Cantabria, February 25, 2024).

