Rabljanin si napravio put od maslinika do mora pa ga optužili za devastaciju: 'Kopao sam na svojoj zemlji'

Nezavisni klub vijećnika Grada Raba Municipium upozorio je na devastaciju pomorskog dobra većeg stupnja na nenaseljenom području Barbata. – Na poljoprivrednoj čestici k. č. br. 861/1, MB 324396 k. o. Barbat, koja graniči s pojasom pomorskog dobra, obalnim pojasom i plažom, vlasnici parcele, koje je malo nazvati nesavjesnima, naručili su i bagerom probili put od svog poljoprivrednog zemljišta do plaža i obale ispod. Pomorsko dobro na navedenom području uredno je uknjiženo na k. č. br. 861/2, MB 324396 k. o. Barbat. – navode iz Kluba vijećnika.

Slučaj smo odmah prijavili Lučkoj kapetaniji i nadležnom odjelu u Gradu Rabu. Nije potrebno naglašavati presudnu važnost očuvanja pomorskog dobra i obale otoka Raba jer nam doslovce egzistencija i budućnost ovise o tome. Ovakvi neshvatljivi nasrtaji na prirodna blaga otoka ne mogu proći nekažnjeno – dodaju te objašnjavaju da je problem mnogo širi.

– U posljednjih nekoliko godina na tom prekrasnom, neizgrađenom dijelu otoka, od Puntice i "Kraja Barbata", tj. završetka šetnice, prema Pudarici do Vašibake i Valšabane prema Mišnjaku, osim slučaja poznatog otprije i ovog slučaja, nekoliko vlasnika parcela koje graniče s pomorskim dobrom obavilo je neovlaštene građevinske zahvate na plažama i obalnom pojasu. Za ovaj slučaj, na čijem ćemo rješavanju, kažnjavanju vlasnika i povratu u prijašnje stanje inzistirati do kraja prema svim institucijama, u idućim danima izvijestit ćemo rapsku javnost o svim ilegalnim građevinskim zahvatima te ostalim ilegalnim aktivnostima i djelatnostima u tom području – izjavio je Klub.

– Za svaku pojedinu uzurpaciju pomorskog dobra na tom pojasu izvršit ćemo prijavu nadležnim službama i popratno dokumentirati sve te devastacije. Informacije o ovom slučaju proslijedili smo u sve relevantne medije u nadi da će se nakon prijava i medijske ekspozicije ovog problema stati na kraj sramotnoj devastaciji jednog od najljepših dijelova Raba – dodali su. Iz Nezavisnog kluba vijećnika Grada Raba Municipium apeliraju na građane Raba da stanu u obranu rapske obale, da pišu, fotografiraju i dokumentiraju te im sve to pošalju kako bi Klub to mogao prijaviti nadležnim službama.

Vlasnici parcele su, inače, Miljenko i Dubravka Žigo, koji, prema informacijama na internetu, iznajmljuju nekoliko apartmana u Barbatu. Miljenko je, također, ribar i vlasnik vinarije, a ranije je bio gradski vijećnik. Večernji list nazvao je vlasnike, a čim nam se javila Dubravka Žigo, odbacila je sve optužbe, kratko nam kazavši: "Ništa od toga što oni navode nije točno."

Naknadno nas je nazvao i njezin suprug, koji također tvrdi da nije u pitanju devastacija pomorskog dobra. Pojasnio nam je, naime, da je prošle godine u Barbatu kupio parcelu, manju od 1000 kvadrata, kako bi posadio masline, no prije nego što uopće počne sa sadnjom, morao je izgraditi put od svojeg zemljišta do mora. Odlučio je, kazuje za Večernji, izgraditi ga s obzirom na probleme s postojećim pristupnim putom tom području, koji je navodno trenutno zatvoren zbog radova na kanalizaciji.

"Postojeći put, koji je bio jedini prilaz masleniku, sada je zatvoren. Svi su ranije u povijesti imali prilaz parceli upravo s mora. Kad se nosio gnoj na vinogradno područje, gnojivo se nosilo u vrećama s mora. Kad se bralo grožđe, također se preko mora nosilo u selo, a onda u kuće. I ja sam sada napravio rezervni pristup jer je postojeći zatvoren", pojašnjava nam, dodajući da je put napravio na svojoj parceli do pomorskog dobra, koje, kazuje, nije označeno.

Tijekom izvođenja radova bagerom, zbog visinske razlike od oko 7-8 metara, došlo je, pojašnjava nam dalje, do zasipavanja mora zemljom. Nakon što ga je Lučka kapetanija kontaktirala i upozorila ga da mora sanirati štetu, on je krenuo čistiti i uklanjati zemlju iz mora, prema dobivenim uputama. "To su oni tako naložiti, tako je po zakonu i tako ću napraviti. Nema problema, nije meni namjera šporkati more. Jednostavno je to došlo prilikom posla koji je nemoguće spriječiti. Meni danas i sutra dolazi radnik koji će to ručno sanirati, a ovo što sam mogao strojno je riješeno", kazuje vlasnik parcele, koji nam još jednom ponavlja da sve radove izvodi isključivo na svojem zemljištu.

"Ovaj trenutni pristup prema moru može se lako trajno zatvoriti, zato sam napravio ovu alternativu. Na tom području, inače, nije samo moja parcela, to je veliko pet hektara, a nema pristupnog puta s kopna, nego samo s mora. Ja sam kopao na svojoj zemlji, koju sam kupio lani. Nisam napao pomorsko dobro, nisam napao plažu, nego se to s morske strane tako vidi. Jedan je čovjek to vidio pa je fotografirao, traži se tema, traži se žutilo", odgovara Miljenko Žigo na optužbe.

Dodao je i da će ograditi izgrađeni put kako bi spriječio da dođe do nesreće. "Zagradit ću ga žicom da ne bi koji znatiželjnik, koji to dolazi gledati, slučajno pao pa da ja još imam problem. Idem to zagraditi da netko dolje ne padne, a onda ovaj kup zemlje moram razastrti po svojoj", rekao je. "Ponavljam, ovo mi je bio preduvjet da bih mogao sagraditi masline. Da sam ih išao saditi, a da mi se ukinuo put, onda više ne bih imao kuda prići i onda je to mrtvi kapital. Bio sam u Kapetaniji, oni su rekli da je sve u redu. Ako imate potrebu, javite se njima", zaključno nam je kazao Žigo.

