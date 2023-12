Nevjerojatan slučaj iz SAD-a: Nevin u zatvoru proveo čak 48 godina!

Sutkinja u Oklahomi oslobodila je muškarca koji je u zatvoru bio gotovo pola stoljeća zbog ubojstva iz 1974., što je najdulja pogrešna kazna koju je netko služio u SAD-u, prenosi u četvrtak BBC. Glynn Simmons (70) oslobođen je u srpnju, kada je određeno novo suđenje. No okružni tužitelj rekao je u ponedjeljak da nema dovoljno dokaza koji bi to opravdali. Nalogom od utorka okružna sutkinja Oklahome Amy Palumbo proglasila je Simmonsa nevinim.

– Ovaj sud na temelju jasnih i uvjerljivih dokaza utvrđuje da djelo za koje je Simmons osuđen i zatvoren... nije počinio Simmons – navela je u presudi.

– To je lekcija o otpornosti i upornosti – rekao je Simmons novinarima nakon odluke, prenosi Associated Press. –Nemojte da vam itko kaže da se to ne može dogoditi jer stvarno može – dodao je. Simmons je odslužio 48 godina, jedan mjesec i 18 dana zatvora jer je osuđen za ubojstvo Carolyn Sue Rogers tijekom pljačke trgovine alkoholnim pićima u predgrađu Oklahoma Cityja.

To ga čini zatvorenikom s najduljim stažem koji je oslobođen, prema Nacionalnom registru oslobađanja. Simmons je imao 22 godine kada su on i suoptuženik Don Roberts 1975. osuđeni na smrt. Kazne su poslije smanjene na doživotni zatvor zbog odluka Vrhovnog suda SAD-a o smrtnoj kazni. Simmons je rekao da je u vrijeme ubojstva bio u svojoj rodnoj državi Louisiani.

Okružni sud poništio je njegovu kaznu u srpnju, nakon što je utvrdio da tužitelji nisu predali sve dokaze odvjetnicima obrane, uključujući i to da je svjedok identificirao druge osumnjičene. Roberts je pušten na uvjetnu slobodu 2008. godine.

Nepravedno osuđeni ljudi koji služe kaznu u Oklahomi imaju pravo na kompenzaciju do 175.000 dolara. Simmons se trenutačno bori s rakom jetre, prema njegovu GoFundMeu, koji je prikupio tisuće dolara za pokrivanje njegovih životnih troškova i kemoterapije.