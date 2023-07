Neviđena propaganda u Kremlju: Putin ugostio djevojčicu pa od ministra financija tražili novac

Vladimir Putin ugostio je danas osmogodišnju djevojčicu u Kremlju, a svima je i više nego jasno da se radi o dosad neviđenom propagandnom potezu. Djevojčica po imenu Raisat Akipova iz Putinovog je ureda nazvala ministra financija i od njega zatražila financijsku pomoć za regiju Dagestan u kojoj živi.

Anton Siluanov, ministar financija, isprva je zvučao zbunjeno i nije odgovorio na djevojčičin pozdrav, no ubrzo je pristao dati dodatna sredstva za njezinu regiju u južnoj Rusiji.

- Imamo pet milijardi rubalja (oko 42 milijuna eura) za Dagestan - kazao je potom Vladimir Putin. Djevojčica je, držeći buket cvijeća, zahvalila ministru Siluanovu.

Vladimir Putin, war criminal, responsible for deaths, injuries and kidnapping of many thousands of children, tries to present himself as a caring parent figure.



Is it another attempt to reaffirm his shaken positions after the mutiny? Honestly, whatever it is, it's disgusting. pic.twitter.com/d4uk6hVY0T