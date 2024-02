Netanyahu stiješnjen između zapadnih sila i svojih jastrebova

"Ono što se događa u Gazi je pokolj koji je rezultat nerazmjernog izraelskog vojnog odgovora", kazao je kardinal Pietro Parolin, državni tajnik Svete Stolice i prvi čovjek iza pape Franje u papinskoj hijerarhiji ističući kako "pravo Izraela da se brani, na što se oslanjao kako bi opravdao trenutnu vojnu operaciju, treba biti proporcionalno. No, sigurno nije s 30.000 ubijenih ljudi većinom, žena i djece".

Akcija za katastrofu

"Mislim da smo svi ljutiti zbog onoga što se događa, ljutiti zbog ovog pokolja, ali moramo imati hrabrosti nastaviti i ne gubiti nadu", rekao je Parolin, dodavši da "moramo pronaći druge načine za rješavanje problema Gaze. I problem same Palestine". Na izjavu kardinala Parolina Izrael je žestoko odgovorio. "To je nesretna izjava", stoji u priopćenju izraelskog veleposlanstva u Vatikanu koje navodi i da “prosuđivanje zakonitosti rata bez uzimanja u obzir svih okolnosti i informacija neminovno dovodi do pogrešnih zaključaka”. Izraelsko veleposlanstvo inzistira na tome da Hamas snosi odgovornost za smrt i razaranje u palestinskom pojasu, tvrdeći da se hamasovci nalazi u bolnicama i školama, te da ga većina stanovnika Gaze podržava.

Izrael je jako razbjesnio i uvodnik u vatikanskim službenim novinama, L’Osservatore Romano. Novine su objavile da "nitko ne može opisati ono što se događa u Pojasu Gaze kao kolateralnu štetu u ratu protiv terorizma. Pravo na samoobranu i pravo Izraela da privede pravdi počinitelje napada u listopadu ne mogu opravdati ovaj masakr nad civilima". Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je Hamasov zahtjev oko prekida vatre i razmjene zatočenika te zatražio da se izraelsko izaslanstvo povuče jer smjernice šefa Mossada Davida Barnea i šefa Izraelske agencije za unutrašnju sigurnost (Shin Bet) Ronena Bara te general-majora vojske Nitzana Alona nisu kompatibilne s njegovom vizijom, te je najavio vojnu operaciju u Rafahu bez obzira na posljedice, izvijestio je izraelski Channel 13. Istodobno, nastavljena su međunarodna upozorenja zbog vojne operacije u Rafahu i katastrofalnih posljedica koje bi iz toga proizašle. Španjolska i Irska pozvale su međunarodnu zajednicu na brzu intervenciju kako bi se spriječila ova prijeteća katastrofa.

U zajedničkoj izjavi Kanade, Australije i Novog Zelanda, zemlje su upozorile članice Commonwealtha da bi svaka izraelska vojna operacija u Rafahu bila katastrofalna za palestinske civile". Glavni povjerenik agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA), Philippe Lazzarini, smatra da je evakuacija ljudi iz grada Rafaha na jugu Pojasa Gaze, koju traži Izrael, nemoguća te upitao kamo bi trebalo evakuirati 1,4 milijuna ljudi nagomilanih u Rafahu ističući da ne postoji sigurno mjesto u Gazi. Nakon što je Izrael predložio da se stanovnici Rafaha premjeste u velike šatorske gradove sjeverno od Rafaha, Lazzarini je rekao da su ti ljudi već nekoliko puta bježali unutar priobalnog područja te kako je više od 100.000 ljudi poginulo, ranjeno ili nestalo, a 18.000 djece u Gazi je u samo četiri mjeseca postalo siročad.

Odlučno ne državi Palestini

U međuvremenu, gotovo sa svih strana svijeta libanonski Hezbollah i Izrael pozivaju se na suzdržanost zbog straha od eskalacije i rata širih razmjera. Izraelski ministar obrane Yoav Galant obavijestio je jučer svog američkog kolegu Lloyda Austina da ne bi trebalo biti nevoljkosti u odgovoru na napade Hezbollaha. S druge strane dužnosnik Hezbollaha, Hassan Fadlallah zaprijetio je da će odgovoriti na ubojstva civila u južnom Libanonu, rekavši da će Izrael "platiti visoku cijenu" nakon što je u Nabatiehu ubijeno osam civila od kojih šestero djece.

Svijet sa nestrpljenjem očekuje govor glavnog tajnika Hezbollaha, Hassana Nasrallaha, danas u 14 sati. koji bi trebao reći ide li Hezbollah u totalni rat ili će ostati na trenutnoj razini. Glavni ministri u vladi izraelskog premijera Netanyahua odbili su jučer ideju o uspostavi palestinske države nakon izvješća Washington Posta da SAD promiče takve planove.

