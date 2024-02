Netanyahu odbija i pregovore s Hamasom i izbore u Izraelu

The Times of Israel javlja kako je premijer Benjamin Netanyahu otklonio u subotu pozive svjetskih čelnika, koji su sve češći, da se prekine kopnena operacija u Rafi, rekavši da bi to značilo gubitak rata protiv Hamasa.

– Oni koji nas žele spriječiti da djelujemo u Rafi zapravo nam govore: "Izgubite rat." Neću dopustiti da se to dogodi – obećao je na večernjoj konferenciji za novinare u Jeruzalemu.

– Nećemo kapitulirati ni pred kakvim pritiskom – zaključio je. Rafa, grad koji se nalazi na granici Gaze i Egipta, posljednje je preostalo uporište Hamasa u enklavi, ali je također mjesto kamo je više od milijun raseljenih Palestinaca pobjeglo potražiti sklonište zbog ratnih zbivanja.

SAD i nekoliko zapadnih saveznika Izraela upozorili su Jeruzalem da bi ofenziva u Rafi u sadašnjim uvjetima bila katastrofalna. Izrael, koji je rekao da će osmisliti plan za evakuaciju civila prije nego što uđe, vjeruje da ne može učinkovito ograničiti Hamas bez zauzimanja Rafe, koji se nalazi na granici Gaze s Egiptom.

Smatra se da su barem neki od preostalih 134 talaca u tome gradu. Vjeruje se da se ondje sklonilo i vodstvo Hamasa. Netanyahu je na tiskovnoj konferenciji rekao kako je kazao američkom predsjedniku Joeu Bidenu da će se Izrael boriti do "potpune pobjede – i da, to uključuje akciju u Rafi". Ali operacija IDF-a u najjužnijem gradu Gaze, naglasio je, očito će doći tek nakon što tamošnji civili budu imali priliku "evakuirati se u sigurna područja", navodi izraelski medij.

Netanyahu je u subotu također odbacio ideju o održavanju prijevremenih izbora, dok su se tisuće Izraelaca okupljale u Tel Avivu na prosvjedu protiv vlade. Netanyahu bilježi pad popularnosti u anketama od Hamasova napada 7. listopada koji je izazvao razorni rat u Gazi. Protuvladini prosvjedi koji su potresali zemlju većim dijelom 2023. uglavnom su utihnuli tijekom rata. Ipak, prosvjednici su u subotu navečer ponovno izašli na ulice Tel Aviva pozivajući na nove izbore koji su zakazani tek 2026. godine.

