Hamas tvrdi: 'Izrael je raketirao bolnice u Gazi'; Netanyahu: Bude li potrebno, ući ćemo i pobiti ubojice

Dužnosnici Gaze rekli su da Izrael u petak napada najmanje tri bolnice ili područja u blizini, dodatno ugrožavajući zdravstveni sustav preplavljen tisućama žrtava i ljudi raseljenih zbog izraelskog rata protiv Hamasa u palestinskoj enklavi.

"Izraelska okupacija pokrenula je istodobne napade na niz bolnica tijekom proteklih sati", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Gaze Ašraf al- Qidra televiziji Al Jazeera.

Qidra je rekao da Izrael gađa dvorište Al Shife, najveće bolnice u gradu Gazi, i da ima žrtava, ali nije iznio detalje. Izrael je rekao da Hamas ima skrivene zapovjedne centre i tunele ispod Al Shife, optužbe koje Hamas opovrgava.

Izraelska vojska nije odmah komentirala njegovu izjavu, koju Reuters nije mogao neovisno provjeriti.

Tijek događaja: 8:12 - Izraelska vojna kampanja za brisanje Hamasa počela je nakon napada militanata 7. listopada na južni Izrael i traje mjesec dana. Bolnice u Gazi jedva se nose sa žrtvama, jer su ponestale medicinske zalihe, čista voda i gorivo za generatore. Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je da 18 od 35 bolnica u Gazi i 40 drugih zdravstvenih centara nije u funkciji zbog štete od bombardiranja ili nedostatka goriva.

Palestinski mediji objavili su u petak videosnimku Al Shife, koju Reuters nije mogao odmah potvrditi, za koju kažu da prikazuje posljedice izraelskog napada na parkiralište gdje su raseljeni Palestinci bili sklonjeni, a novinari promatrali. Vidjela se lokva krvi pored tijela čovjeka kojeg su stavljali na nosila.

"S obzirom na tekuće udare i borbe u blizini (Al Shifa), ozbiljno smo zabrinuti za dobrobit tisuća tamošnjih civila, među kojima ima mnogo djece, koja traže medicinsku skrb i sklonište", objavio je Human Rights Watch na društvenoj mreži X.

Glasnogovornik ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas Ashraf al Qidra je rekao da su pedijatrijska bolnica Al-Rantisi i dječja bolnica Al-Nasr "svjedočili nizu izravnih napada i bombardiranja" u petak. Rekao je da su u napadima na krug bolnice u Al-Rantisiju zapaljena vozila, ali je požar djelomično ugašen.

Ministarstvo vanjskih poslova Indonezije priopćilo je u petak da je tijekom noći došlo do eksplozija u blizini indonezijske bolnice, koje su oštetile dijelove bolnice smještene na sjevernom kraju uske obalne enklave. Nije navedeno tko je odgovoran za eksploziju i nisu izvijestili o poginulima ili ozlijeđenima. "Indonezija još jednom osuđuje divljačke napade na civile i civilne objekte, posebice humanitarne objekte u Gazi", stoji u priopćenju ministarstva.

Izraelska vojska je rekla da ima dokaze da Hamas koristi Al Shifu i druge bolnice kao što je indonezijska bolnica za skrivanje zapovjednih mjesta i ulaznih točaka u opsežnu mrežu tunela ispod Gaze. Kaže da ne cilja civile, a omogućio je nekim ranjenim palestinskim civilima da prijeđu u Egipat na liječenje.

