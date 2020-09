Nepotrebno se paničarilo? Objavljene brojke zaraženih povratnika iz Hrvatske

Zbog odluke austrijskih vlasti da cijelu Hrvatsku stave na crvenu listu, prije 10-ak dana svjedočilo se kolonama na austrijskim granicama dugim i do 15 kilometara. Naime, pretprošlu nedjelju u ponoć istjecao je rok kada se u Austriju moglo ući bez obaveznog odlaska u dvotjednu karantenu pa su tisuće austrijskih turista pohitale doma kako bi to izbjegle. Austrijski ministar Sebastian Kurz svoju je odluku tada obrazlagao "ogromnim priljevom virusa iz Hrvatske" koji se mora zaustaviti. No, nove epidemiološke brojke iz austrijske pokrajine Koruške koje je objavio Index, sugeriraju da razloga za paničarenje nije bilo.

Mediji su pisali da u Austriju dolazi "virus u autu", misleći pritom na povratnike s ljetovanja. Treba naglasiti da je većina austrijskih turista boravila u Istri, na Kvarneru i Krku, koji imaju niske brojke zaraženih, za razliku od Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, koje je Njemačka proglasila rizičnim područjima, ali ne i cijelu Hrvatsku.

Koruška je zbog svega toga uvela obavezno testiranje za povratnike iz Hrvatske i s Baleara, a rezultati testiranja pokazuju da austrijski turisti iz Hrvatske nisu masovno dolazili zaraženi koronavirusom.

Koruške vlasti jučer su objavile da su testirana 1032 povratnika iz Hrvatske u proteklih tjedan dana i da ih je na koronavirus pozitivno tek troje. To je oko 0,3 posto, što je iznimno nizak postotak zaraženih. Iako Koruška nije cijela Austrija, jasno je da se Austrijanci ipak nisu masovno inficirali koronom u Hrvatskoj kako se u jednom trenutku moglo zaključiti iz izjava austrijskih vlasti. No, Hrvatska je i dalje na crvenoj listi Austrije.

>> VIDEO Kako će izgledati prvi dan škole i vrtića za učenike, učitelje, roditelje...