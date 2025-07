Neočekivani saveznik Zelenskog, Melania iza kulisa pritišće Trumpa: 'Ipak je ona rođena u Jugoslaviji'

Dok Donald Trump zaoštrava retoriku prema Rusiji i odlučuje poslati raketne sustave Patriot u Ukrajinu, iza kulisa se, prema tvrdnjama britanskog The Independenta, nazire neočekivani utjecaj – njegova supruga Melania Trump . Prva dama, rođena 1970. godine iza Željezne zavjese u bivšoj Jugoslaviji, navodno već dulje vrijeme podsjeća supruga na razorne posljedice ruskih zračnih napada na ukrajinske gradove.

„Dođem kući, kažem prvoj dami: ‘Razgovarao sam danas s Vladimirom, imali smo sjajan razgovor.’ A ona mi odgovori: ‘Stvarno? Upravo je pogođen još jedan grad’“, izjavio je Trump iz Ovalnog ureda početkom tjedna. Melanijin osobni stav prema ratu nije nepoznat. Već u prvim tjednima ruske invazije, za razliku od supruga koji je Putina nazivao „pametnim“ i „genijalcem“, ona je na tadašnjem Twitteru objavila: „Srceparajuće je i užasno gledati patnju nevinih ljudi. Moje misli i molitve su s ukrajinskim narodom. Molim vas, ako možete, donirajte Crvenom križu.“

Prema autorici Mary Jordan, koja je napisala biografiju „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“, Melanijin utjecaj na supruga nije iznenađenje za one koji je bolje poznaju. „Nije nimalo čudno da suosjeća s Ukrajincima – odrasla je u zemlji koja nikada nije imala simpatije prema Rusiji“, rekla je Jordan za The Times.

Melania Trump, koja sa sinom Barronom govori slovenski i još uvijek posjeduje putovnicu Europske unije, navodno je upućena u europsku politiku, djelomično zahvaljujući čestim putovanjima njezina oca Viktora Knavsa u Sloveniju. Upravo zato, kako tvrdi Jordan, snažno suosjeća s narodima regije, a posebno s Ukrajincima. „Ljudi u Sloveniji zgroženi su idejom da bi SAD mogao prestati pomagati Ukrajini. Melania to zna i nije joj svejedno“, ističe Jordan.