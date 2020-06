Nema plodnije zemlje nego na mom Braču

Prije nego što je postala zemljoradnica i izgradila ekološko imanje na zemlji koju je naslijedila od nonota Mate, Vesna Rožić bila je uspješna dizajnerica i fotografkinja. U Nerežišća na Braču, gdje se nalazi njena djedovina, vratila se iz SAD-a. Nije bilo lako, dodaje, jer trebalo je prvo raskrčiti zapuštenih 1,7 hektara. A činila je to zajedno sa suprugom Zaimom, i to – motikom, za što im je trebalo četiri godine. Drugačije nisu željeli, kaže gospođa Vesna jer, da su bacili otrov, kako su im drugi savjetovali, ne bi na toj zemlji mogli uzgajati ekološki. A kad je trebalo registrirati OPG, dodaje, birokratske zavrzlame nisu joj nimalo olakšale put. No unatoč svim preprekama uspjela je od korova i grmlja stvoriti samoodrživo imanje, i to na temeljima koje je postavio njen nono.

– Uvijek me je sa sobom “vukao” na polje. Ono što mi je u mladosti prenio pretvorilo se u hobi, a sad i zanimanje – kaže nam ova rođena Splićanka. Posao je počela s trešnjama, od kojih je radila i džemove, a onda se postupno proširila na lavandu, smilje, ružmarin, kadulju, šipak i drugo ljekovito bilje koje raste u Zogeterri, kako je nazvala imanje. Po djedu, dakako, kojem je nadimak bio “Zoge”.

– Imamo i masline te ekološko voće i povrće, osmislili smo i liniju čajeva te začina, a samo od lavande radim buketiće, sirupe, vrećice za zaštitu odjeće, čajeve, macerate... – nabraja V. Rožić i dodaje da se ta mirisna biljka može koristiti i kao namirnica u prehrani pa tako ona od nje radi i džem u kombinaciji sa smokvama. Biljke koje uzgaja i bere najviše voli sušiti pa zato na tavanu kuće ima i sušaru.

Foto: Vesna Rožić

– Radim to na tradicionalan način, pazim da bilje bude složeno kompaktno i da se ne melje jer se tako bolje čuvaju eterična ulja. I čuvam sve u kartonu, da može disati – objašnjava. A nonotovu “podlogu” znanja o bilju potkrijepila je tečajevima pa je tako postala permakulturni dizajner. No učila je i od onih koji to najbolje znaju – samih Bračana.

– Pročitala sam i knjige na svim jezicima – objašnjava gospođa Vesna pa tako dodaje i da je naučila bitnu razliku između lavande i lavandina.

– Lavandin je hibrid dviju vrsta i ima puno više etera. Dobar je protiv moljaca i kukaca. “Prava” lavanda najbolje se koristi u kozmetičke svrhe – objašnjava.