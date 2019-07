'Nema nikakve potrebe da se uključujem u raspravu o Kuščeviću'

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u ponedjeljak je poručila da su institucije države stabilne te da ona, kao predsjednica Republike, u ovom trenutku nema nikakve potrebe uključivati se u raspravu o ministru uprave Lovri Kuščeviću.

"Stvar je do predsjednika Vlade (Andreja Plenkovića) i do njegove koalicije. To ne mogu uopće komentirati. Moja je je glavna dužnost stabilnost državne vlasti, odnosno državnih institucija. One su stabilne i u ovom trenutku nema nikakve potrebe da se uključujem u tu raspravu”, odgovorila je Grabar-Kitarović na marginama svečane akademije u povodu Dana Hrvatske obrtničke komora (HOK), upitana kako komentira ponašanje HNS-a odnosno ucjenjuje li ta stranka premijera Plenkovića.

Video - Plenković o potezu predsjednice da odgodi izjašnjavanje o kandidaturi

HNS traži od premijera da smijeni ministra Kuščevića, jer smatra da je Kuščević "iz svega što se vidi u javnosti, najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi”, a vezano uz preprodaju i prenamjenu zemljišta dok je bio načelnik na Braču.