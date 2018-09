Nekoliko ljudi ozlijeđeno na popularnom grčkom otoku nakon što se urušila stijena

Troje je ljudi ozlijeđeno danas kad se na popularnom grčkom otoku Zakintos odlomila stijena, javljaju lokalni mediji. Incident se dogodio na plaži Navagio na sjeverozapadnom dijelu otoka, a između ostalih ozlijeđena je 34-godišnja turistica.

Lokalni mediji su prenijeli izjave očevidaca da je velika stijena pala u more i stvorila veliki val koji je, prema riječima svjedoka potopio barem tri manja broda. Kako navode grčki mediji, veći broj ljudi je evakuiran s plaže.

The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.

3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK