Neki vjeruju da ovo jezero skamenjuje životinje - evo o čemu se radi

Možda ste čuli za neobično, zastrašujuće jezero u Africi koje svoje "žrtve", nevine životinje, u nekoliko trenutaka pretvara u kamenje. Radi se o jezeru Natron u Tanzaniji, i zapravo uopće nije stravično mjesto iz horor filma već posebna oaza koja omogućuje miran i vrlo poseban život raznim vrstama životinja i mikroorganizama.

Jezero Natron je slano ili lužnato jezero nedaleko od jezera Manyara u sjevernoj Tanzaniji. Nalazi se u rascjepu Gregory, istočnom ogranku Istočnoafričkog rascjepa. Jezero je smješteno u podnožju aktivnog vulkana Ol Doinyo Lengai, a vodu crpi iz podzemnih izvora i rječica. Jezero Natron prilično je plitko, duboko je manje od tri metra, dugo 57 km, a širina mu varira ovisno o vodostaju, no obično iznosi oko 22 km. Područje prima neredovite sezonske oborine, uglavnom između prosinca i svibnja, pa temperature plitkog jezera često prelaze 40°C, navodi portal Tanzania Specialist.

Kako slatka voda isparava iz jezera pod utjecajem visokih temperatura, u koritu ostaje voda s visokim koncentracijama minerala soli poput natrija. Lužnatost jezera u iznimnim situacijama tako može doseći pH vrijednost veću od 12, a obično je oko 10,5. Iako se ne čini kao ugodna lokacija, specijalizirane bakterije i plave alge bujaju u ovom okruženju i čine idealno tlo za razmnožavanje ptica.

Takvi halofilni organizmi uključuju neke cijanobakterije koje, poput biljaka, fotosintezom proizvode vlastitu hranu. Crveni pigment u tim cijano bakterijama daje tamnocrvenu boju vodi jezera koja se u plićacima čini narančasta. Mikroorganizmi koji nastanjuju Natron boje alkalnu solnu koru na površini jezera u crvenu ili ružičastu boju.

Jedan od najiščekivanijih posjetitelja jezera Natron su plamenci, kojima jezero predstavlja savršenu lokaciju za podizanje nove generacije. Lužnata, vruća, slana voda čije temperature mogu doseći i 60 stupnjeva Celzijevih možda se ne čine kao dobro okružje za bebe, no plamenci imaju svoju logiku. Gnijezde se na privremenim otočićima koji nastaju u jezeru za vrijeme sušne sezone. Preostala voda čini barijeru koja sprečava predatore da dođu do gnijezda. Svake godine jezero Natron posjeti više od dva milijuna plamenaca čiji se ptići izliježu između rujna i travnja.

Osim plamenaca i cijanobakterija, u jezeru preživljavaju i neke alge, razne druge vrste ptica, ali i riba tilapia. Ipak, jezero Natron vrlo je opasno za vrste koje nisu navikle na njegove uvjete, no za priče o instantnom skamenjivanju "kriv" je jedan britanski fotograf. Nick Brandt 2013. godine je objavio knjigu 'Across the Ravaged Land' za koju je fotografije snimao u Tanzaniji.

Njegove uznemirujuće fotografije "skamenjenih" ptica i šišmiša s jezera Natron brzo su obišle svijet, pa je u intervjuu za američki NBC objasnio o čemu se radi. "Nenadano sam naišao na ta stvorenja, ptice i šišmiše, na obali jezera na sjeveru Tanzanije. Prikupio sam ih kako sam ih i našao na obali, a onda sam ih stavio u zanimljive položaje kako bih im na trenutak vratio život" kazao je fotograf.

Dakle, jezero ne pretvara životinje u kamen iste sekunde kada ga dodirnu, no životinje koje ovdje uginu, ukoliko ostanu u vodi, s vremenom će se skameniti. Ako se nađete u Tanzaniji, svakako posjetite jezero Natron, naročito ako dođete za vrijeme sezone gniježđenja, no pazite da vam u njega ništa ne upadne i da vodu ne dodirnete, jer zbog visoke lužnatosti može izazvati opekline na koži ili mekom tkivu poput očiju.

