'Nekada smo se nadali da ćemo ih naći žive, sada se radujemo kada im pronađemo kosti'

Rješavanje pitanja nestalih iz Domovinskoga rata jedno je od humanitarnih pitanja koje se već gotovo 30 godina pokušava riješiti ali je i dalje veliki broj imena na popisu nestalih. Prema službenim podacima u Hrvatskoj se trenutno na popisu nestalih nalazi 1871 osoba od čega je njih 526 iz Vukovarsko – srijemske županije. Proteklih godina obitelji nestalih su u više navrata ukazivale na nerad institucija i njihovu sporost u rješavanju ovoga gorućeg pitanja. Sada kažu da su zadovoljni što se i koliko radi na terenu.

- Svi mi živimo u nekoj nadi ali samo neka je krenulo. Kada god se nađe neko tijelo pomislim da su to možda kosti baš moga sina ali još uvijek nema rezultata. Međutim, drago mi je kada se bilo tko nađe jer je ta obitelj konačno pronašla mir. I ja se nadam da ću to doživjeti - rekla je na tribini o nestalim osobama koja je u Vukovaru održana pod nazivom „Pravo obitelji na istinu – pravo nestalih na identitet“ Spomenka Kušić koja je i predsjednica Udruge zatočenih i nestalih Hrvatska majka iz Vinkovaca.

Dodaje kako tijekom proteklih deset godina u udruzi nije bio niti jedan braniteljski pokop nego su sveto bili pokopi roditelja koji nisu pronašli posmrtne ostatke svojih najmilijih.

Zadovoljna kako se sada radi je i Matija Kušić koja gotovo 30 godina traga za nestalim suprugom. Ona je čak dobila i direktnu informaciju od osobe koja je ubila njenog supruga gdje joj je suprug pokopan ali kada je groblje u Sotinu prekopano tijelo nije pronađeno.

-Informaciju nam je dala osoba koja ga je ubila i koja je radi ratnih zločina osuđena na zatvor u Srbiji. Prekopano je 100 metara dužine i oko 1,5 metar dubine ali ništa. Međutim, mi svi se nadamo kako ćemo i mi konačno pronaći svoje najmilije i konačno se smiriti. Radujemo se i kada pronađu nekoga. Nekada smo se nadali kako ćemo ih pronaći žive, a sada se veselimo kada im nađemo kosti, rekla je Kušić.

Manda Patko, predsjednica Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja „Vukovarske majke“, koja je i organizirala tribinu, zadovoljna je dosadašnjim aktivnostima resornog ministarstva napominjući kako je u posljednje tri godine pronađeno dosta posmrtnih ostataka.

- Djelatnici ministarstva su ponovo iskapali na mjestima na kojima se iskapalo i pronašli posmrtne ostatke. No, krivce treba procesuirati kako bi otkrili gdje su grobišta i gdje su tijela premještali, jer svi koji su do sada pronađeni su i premještani - rekla je Patko.

Dodala je i kako nije bilo nikakvih rezultata od njihovog sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kojega je nazvala velikim manipulatorom.

Pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Stjepan Sučić kazao je kako se na temelju prikupljenih informacija trenutno probna iskapanja provode na tri lokacije na području Vukovarsko-srijemske županije te još jednom istakao kako im je najveći problem u potrazi za nestalima nedostatak informacija. Stoga su u novom Zakonu uveli i instrument nagrade za one čije informacije pomognu u potrazi za nestalima, a što već i daje određene rezultate.

- U mandatu ove Vlade pronađeno je 109, a identificirana su 173 posmrtna ostatka na razini cijele Hrvatske. U 2019. godini, ukupno je ekshumiran i identificiran 71 posmrtni ostatak. Kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednja tri mjeseca ekshumirano je 11 posmrtnih ostataka i pronađena je jedna masovna grobnica - rekao je Sučić.

Tribini je prisustvovao i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava koji je rekao kako rješavanje pitanja nestalih nije problem jedne stranke niti jednog svjetonazora nego se radi o pitanju koje je trebalo staviti kao prioritet bez obzira na Vladu ili opciju koja je na vlasti.

- To smo na žalost na deklarativnoj razini propustili napraviti, a onda morate iz toga polučiti sve ostale korake koji su napravljeni. Naravno da u ovom trenutku imamo normalne diplomatske odnose sa Srbijom. No, pitanje je jesmo li to trebali raditi na takav način dok nismo osigurali neke preduvjete, a moje je mišljenje da nismo. Ako nam je pitanje nestalih prioritet, onda se prema toj problematici tako trebamo i odnositi i pokušati pridobiti Srbiju za puno bolju suradnju, dostavljanje točnih podataka za koje znamo da ih Srbija sigurno ima - rekao je Penava.