'Neće biti ovršnog cunamija, nagomilane ovrhe će se naplaćivati u fazama'

Država je reagirala moratorijem na ovrhe u jeku pandemije koronavirusa. No, to istječe 18. listopada što je zabrinulo brojne građane koji imaju dugove. Što će biti s ovršenima i moratorijem u Točki na tjedan N1 televizije otkrio je državni tajnik Ministarstva pravosuđa Josip Salapić.

"Prema našim trenutnim procjenama, u Ministarstvu pravosuđa, negdje oko 174.000 ovrha je kod javnih bilježnika, a oko 170.000 ovrha se odnosi na one ovrhe koje idu putem Fine. Tako da je naša procjena da ih ima između tristo do 350.000, s time da ove javnobilježničke ovrhe - oko toga vodimo razgovore i pregovore kako će se one rješavati nakon 18. listopada kada istječe moratorij na zakone koji smo donijeli zbog sprječavanja pandemije koronavirusa", kazao je Salapić.

"Mi ćemo voditi računa da ovrhe od 18. listopada ne idu sve na naplatu u isto vrijeme. Jedan je dio ovrha koji ide preko javnih bilježnika, drugi je dio koji ide preko Fine. Dakle, to preko Fine je u nadležnosti Ministarstva financija, ovo što je s javnim bilježnicima to je ići vjerojatno u nekoliko faza", osigurava, pa ponavlja:

"Dakle, neće ići sve odmah. Mi sada vodimo razgovore, oni će biti za nekoliko dana gotovi. Dakle, postojat će faze od 18. listopada kada će koja odluka i na koji način ići u ovrhu. Tu je moguće da se to vrijeme odgoditi i do 1. siječnja 2021. Nešto će ići u fazama. Dakle, nema bojazni da ćemo dopustiti cunami odluka, sve odjednom", kaže vrijednu informaciju za preko 300.000 ovršenih