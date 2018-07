'Ne može se biti katolik i nacionalist. Kao kršćani smo i patrioti i građani svijeta'

Vrag je populist i kao i populist prvo zastrašuje, a onda vodi do izazivanja nepovjerenja i mržnje, kazao je predsjednik Njemačke biskupske konferencije i minhenski nadbiskup kardinal Reinhard Marx u razgovoru za njemački tjednik Die Zeit, a što je prenijela vatikanska agencija Vatican News.

“Nacionalizam nije opcija za kršćane. Čovjek je po prirodi solidaran i dostupan, ali je i ranjiv kada mu strah zamagli njegove osjećaje”, kazao je kardinal Marx koji uočava i porast radikalizma prije svega u riječima.

“To me zabrinjava. To se radi s izbjeglicama koji postaju prijetnjom našem napretku koju moramo spriječiti. Često se govori samo o brojkama i anonimnom proširenom prijetnjom”, iznosi kardinal Marx i naglašava kako je u Njemačkoj potrebna rasprava o imigraciji, jer se taj fenomen ne može riješiti na način koji preporučuje desničarski politički pokret. Stvar je mnogo kompleksnija, a populizam je izazov, kaže njemački kardinal i citira svetog Ignacija Lojolskog koji kaže kako je “vrag neprijatelj čovjeka jer nam drugoga prikazuje kao neprijatelja”, a to je, objašnjava Marx, učinak populizma.

“Najprije nas zastrašuje, onda izaziva nepovjerenje, zavist, neprijateljstvo i mržnju, a na koncu možda i nasilje i rat”, kaže Marx i naglašava kako “nije moguće biti nacionalistima i katolicima”.

“Kao kršćani smo i patrioti i građani svijeta. U politici se sadašnja tendencija orijentira duž nacionalni prostor prema samopotvrđivanju”, kazao je kardinal Marx, koji se više puta obrušio na držanje bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU) i njezina čelnika i njemačkog ministra unutarnjih poslova Horsta Seehofera.