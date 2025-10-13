Nazor: To je osoba koja očito nema nikakvih nikakvih etičkih principa. Njegov moral je prazan. Matić: U Hrvatskoj je postupno nestao osjećaj stida

Priča o Viliju Berošu nije ni po čemu unikatna, presedanska. Aaaaaaa, ne. U 35 godina hrvatske samostalnosti sličnih smo se, uz tek pokoju varijaciju na istu temu, i naslušali i nagledali. Politika je gotovo na mjesečnoj razini isporučivala nove nastavke. I u toj od debljine nabrekloj zbirci priča o politici i korupciji, kao jednom posebno pogubnom obliku kriminala, već je toliko glavnih i sporednih likova i toliko na kojekakve načine "maznutih" iznosa javnog novca, i u kunama i u eurima, da se u tom labirintu više nemoguće snaći. Za nas kao društvo posebno je pak zastrašujuće i poražavajuće to što znamo da s Berošem toj nakaradnoj zbirci nije došao kraj. Pitanje je samo kada će nas zaskočiti novi nastavak, tko će u njemu biti političko-koruptivna "glavna zvijezda" i koliko će nas to kao građane koštati.