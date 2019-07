Navečer moguće grmljavinsko nevrijeme, idućih dana malo manje vruće

Na sjeverozapadu i u gorju Hrvatske lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina u večernjim satima kao i u noći na srijedu.

U unutrašnjosti će poslijepodne zapuhati umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu uglavnom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer će okrenuti na mjestimice jaku buru.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 31 i 36 °C.

Prema meteoalarmu grmljavinsko nevrijeme prijeti regijama Zagreb, Karlovac i Gospić te je proglašen žuti meteoalarm.

Za ostale regije žuti alarm vrijedi za vrlo visoke temperature.

Sutra promjenljiva naoblaka

Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano i danju manje vruće, a mjestimice uz promjenljivu naoblaku može pasti malo kiše ili poneki pljusak.

Na Jadranu i dalje vruće i sunčano, dok na sjevernom dijelu poslijepodne može biti lokalnog razvoja oblaka i pokojeg pljuska. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana umjerena do jaka bura koja će sredinom dana prolazno oslabjeti, a duž ostatka obale uglavnom umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 22, duž obale između 20 i 25. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 u unutrašnjosti, na moru od 31 do 35 °C.

Manje vruće

Idućih dana u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano i danju malo manje vruće. Uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno može biti pljuskova, osobito na zapadu, u noći na srijedu te ponovno u četvrtak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

Na Jadranu idućih dana sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, uz tople noći, osobito na jugu. Na sjevernom dijelu u noći na srijedu te u četvrtak lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u srijedu na sjevernom dijelu umjerena i jaka bura koja će u četvrtak oslabjeti.

Dakle, od sutra na kopnu malo manje vruće. Na Jadranu do sredine tjedna bez veće promjene, a zatim će i ondje malo osvježiti, javlja HRT.