Danas i sutra udar novog toplinskog vala, a onda opet osvježenje

Nakon nekoliko proteklih, što se vremena i ljetnih temperatura tiče, ipak koliko-toliko podnošljivih dana i noći, danas i sutra uslijedit će udar novog toplinskog vala.

Ta će nova navala nesnosnih vrućina najprije, već danas, zahvatiti područje središnje Hrvatske, Rijeke i Dalmatinske zagore, a sutra će se proširiti i na cijeli Jadran. Pritom će se dnevne temperature zraka ponegdje penjati i do 37-38 Celzijevih stupnjeva. Stoga je i DHMZ izdao posebna upozorenja vezana uz toplinske valove i to po danima te gradovima i područjima kojima će toplinski valovi najviše prijetiti. Tako će velika opasnost od toplinskog vala danas biti u Zagrebu, Karlovcu i Rijeci, sutra u Kninu i Rijeci, preksutra od toplinskog vala strepiti treba u Rijeci, Splitu i Dubrovniku, a u četvrtak ista opasnost ostaje samo za Dubrovnik i krajnji jug Hrvatske. U ostalim dijelovima zemlje opasnost od toplinskog vala bit će umjerena.

Sve to znači da će i idućih dana nastaviti prijetiti još jedna opasnost, a to je ona od UV zračenja. Potvrđuje to i DHMZ na čijim se stranicama, u rubrici “prognoza najvišeg dnevnog UV indeksa”, može vidjeti da je karta naše zemlje idućih dana sva u crvenoj boji, što znači da će UV indeks biti – vrlo visok (iznosi 9-10) i tek nas jedna brojka dijeli od oznake za ekstreman.

I dok DHMZ za danas najavljuje pretežno vedro i vruće, na kopnu mjestimice i vrlo vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni te najnižu jutarnju temperaturu zraka od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 26, a najvišu dnevnu uglavnom između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva, iz sedmodnevnih se prognoza doznaje da bi se već danas ponegdje, kao primjerice u Karlovcu, živa u termometru mogla popeti i do 37-38 Celzijevih stupnjeva. Iste visoke vrijednosti temperature već sutra mogle bi se mjeriti i u Metkoviću, dok bi u Zagrebu moglo biti samo stupanj manje.

A onda bi, ovisno o područjima, krajem utorka i srijede trebao uslijediti kraj toplinskog vala za kada su u nekim krajevima, osobito na sjeverozapadu, najavljeni i lokalni pljuskovi s grmljavinom koji će donijeti osvježenje i nešto niže temperature, one ispod 30 stupnjeva.