NATO poslao Rusiji upozorenje: Zabrinjavaju ih "velika i neuobičajena" kretanja ruskih postrojbi

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je u ponedjeljak Rusiju da ne poduzima nove "agresivne akcije" na granici s Ukrajinom gdje su posljednjih tjedana primijećena "velika i neuobičajena" kretanja ruskih postrojbi.

"Svaka daljnja provokacija ili agresivna akcije Rusije bila bi jako zabrinjavajuća. Pozivamo Rusiju da bude transparentna u pogledu svojih vojnih aktivnosti", izjavio je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Bruxellesu održanoj s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom.

