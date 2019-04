NATO-ovih 70 godina: Proslavu kvare Rusija i Trump

Sedamdeset godina nakon što je osnovan kako bi se suprotstavio Sovjetskom Savezu, Rusija se vratila na vrh dnevnog reda NATO-a. No savez je suočen s još jednim problemom, ovaj put unutarnjim - kritikama američkog predsjednika.

Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora sa svojih današnjih 29 zemalja članica proslavit će svoj 70. rođendan sastankom ministara vanjskih poslova u srijedu i četvrtak u Washingtonu, gdje će, u reminiscenciji na hladni rat, Rusija biti glavna tema.

Američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je uoči godišnjice da će ministri raditi na tome da "NATO bude tu i idućih 70 godina" i kritizirao je Rusiju zbog ankesije ukrajinskog poluotoka Krima 2014.

Ali ako je suprotstavljanje Rusiji poznata uloga za NATO, njegova aktualna unutarnja dinamika nije. Američki predsjednik Donald Trump neprestano kritizira i grdisvoje saveznike

Trump od početka mandata pritišće države članice da ispune zajednički zadani cilj o izdvajanju dva posto BDP-a na obranu. Čak se i podrugljivo zapitao ima li smisla braniti male države NATO-a kao što je Crna Gora.

"Kada razgovaram sa svojim kolegama, oni uvijek počinju s izjavom da 'Amerika mora napraviti to i to.. jer Rusija predstavlja prijetnju'", rekao je Pompeo forumu konzervativnog magazina National Review.

"Onda ih upitate: 'Odlično, a recite mi što ste vi spremni učiniti?' A oni odgovaraju da njihovi birači ne vole trošiti novac na obranu'", kazao je Pompeo.

Čelnici NATO-a održat će godišnji summit u prosincu u Londonu, ali neće biti upečatljivih proslava 70. godišnjice.

To je u velikoj suprotnosti s načinom na koji je obilježena 50. godišnjica 1999. godine. Čelnici država posjetili su Bijelu kuću u kojoj je tada stolovao Bill Clinton, u članstvo su primljene Češka, Mađarska i Poljska, a planiralo se i daljnje bombardiranja Srbije.

Ove godine šefovi diplomacije govorit će u Anthemu, novoj i modernoj koncertnoj dvorani u američkom glavnom gradu.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg sastat će se s Trumpom u utorak u Bijeloj kući, a idućeg dana govorit će pred oba doma Kongresa.

NATO je u četvrtak produžio mandat Stoltenbergu za dvije godine, do kraja 2022. Ako ostane do kraja mandata postat će drugi najdugovječniji šef NATO-a nakon bivšeg nizozemskog ministra vanjskih poslova Josepha Lunsa koji je bio glavni tajnik od listopada 1971. do svibnja 1984.

Stoltenberg je popularan među saveznicima, a voli ga i Trump koji ga smatra zaslužnim za povećanje europskog izdvajanja za obranu, rekli su diplomati.

Derek Chollet, savjetnik za obranu bivšeg predsjednika Baracka Obame, rekao je kako očekuje da članice NATO-a naglase trajnu vrijednost saveza.

"Međutim, brigu izaziva Trump", rekao je Chollet. "Ljudi su zabrinuti da je osnivač saveza postao najmanje poduzan član".

Chollet je rekao da su zadnje godine pokazale da je Rusija i dalje glavna prijetnja NATO-u, ali je istaknuo da bi se savez također mogao više posvetiti izazovima koje svojim brzim napredovanjem izaziva Kina.

"Zapitajte se koliko Rusija i China imaju partnera koji su voljni raditi s njima i braniti ih u duhu svi za jednoga, jedan za sve", kazao je.

"Usprkos svojim problemima NATO je jedinstvena prednost koja nije postojala u povijesti i Sjedinjene Države trebaju biti sretne da je imaju", rekao je Chollet.

