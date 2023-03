Nastavljeno suđenje liječniku koji nije htio operirati umirućeg pacijenta bez novca

Nastavljeno je suđenje na splitskom Županijskom sudu Cristijanu Bulatu, jednom od najboljih kardiologa u državi kojeg USKOK tereti da je primio tri tisuće eura mita. U srijedu je na sudu svjedočila Ljubica Adžaip, supruga preminulog pacijenta Ivice Adžaipa koja je liječniku dala mito, piše Slobodna Dalmacija. USKOK-ova optužnica Bulata tereti da je od 8. do 16. studenoga 2018. godine u Splitu, kao pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split i ujedno kardiokirurg operater, Ivici Adžaipu, koji je 22. listopada 2018. godine zaprimljen na liječenje te mu je indicirana žurna kardiokirurška operacija, tek 8. studenoga 2018. godine rekao da je u kritičnom zdravstvenom stanju i da zbog utvrđene dijagnoze tijekom operacije može umrijeti.

Tada mu je rekao da će razmisliti i naknadno mu javiti termin operacije. 12. studenog od pacijentove žene Ljubice dobio je 1000 eura i potom žurno naložio da se obave pretrage i sutradan ga operirao. Četiri dana kasnije, 16. studenog, od supruge uzima još dvije tisuće eura. Kad je Ivica umro, Ljubica je sve prijavila policiji. Pokojnikova supruga je pred sudskim vijećem sutkinje Tee Budimlić detaljno opisala što se sve događalo.

"Dok je moj suprug ležao na Kardiologiji na Križinama, 29. listopada pretragama je utvrđeno da ima vodu oko srca te je napravljena punkcija, utvrđena je aneurizma pa je rečeno da treba žurna operacija. No, da bi ga prebacili na Firule, prvo je trebao doći dr. Bulat na konzultacije, a on nikako nije dolazio, nego je tek 8. studenoga popodne došao kod moga muža", objasnila je Ljubica. Dodala je da je doktor bio grub prema njezinom suprugu, da mu je govorio da će umrijeti, da će razmisliti hoće li ga uopće operirati, i da mu nije davao nikakvu nadu. Na Ivičino pitanje što će biti ako ne bude operiran, doktor je odgovorio da će svakako umrijeti.

"S njim je bila još jedna liječnica, ne znam joj ime, i ona mu je pokušala dati do znanja da je moj suprug građevinski radnik i da nema novaca za operaciju. Rekao mu je i da ionako više neće raditi i da je moguće da mu u operaciji pukne aorta i da umre", rekla je Ljubica Adžaip. Dok ga je tješila, pitala je jednu sestru da joj pokaže kako izgleda dr. Bulat, a ona je pitala zašto.

"Kad sam rekla da će ga on operirati, ona mi je rekla da nikad nećemo doći na red bez ovoga (pokazuje trljanje prstima – op.a.). Raspitala sam se dalje kod poznanika i susjeda, i to mi je potvrđeno. Prvo sam bila ljuta, nismo imali novca, mislila sam da svatko mora raditi svoj posao, kakvo mito. No, kad sam shvatila da bez toga nema operacije, posudila sam tisuću eura od Božane Čorić (članica obitelji), dvije novčanice od po 500 eura i nas dvije smo otišle kod doktora", pojasnila je žena.

Nakon sat vremena razgovora izvadila je kuvertu nakon koje je on promijenio ton i dao im nadu. Gurnuo je kuvertu pod neki papir. Na dan kad je obavljena pretraga koronarografija Ivici je bilo vrlo loše, bio je jako crn, skupio se od bolova. Ljubica je počela vikati i prijetiti novinarima i inspekcijom, a kad je pitala jednu liječnicu zašto ga nisu ostavili na Firulama, ova joj je odgovorila da bi ga oni rado prebacili, ali da “ga Bulat neće”. Ivica je ipak odvezen na Firule, no Bulat je odgađao operaciju, pa je Ljubica shvatila da je iznos koji mu je dala bio premali. Sklopila je ruke i molila doktora da učini što god može i da će ga nagraditi. On je operaciju potom obavio.

Nakon operacije Bulat joj je rekao da je sve tehnički dobro odrađeno, ali da se ne pokreće desni mišić srca i da se Ivici daju skupi lijekovi. Nije nikome od obitelji dao da ga vide jer da mu je otvoren prsni koš te je Ljubici rekao kako ne vjeruje anesteziolozima na Intenzivnom odjelu, koji će biti grubi i govoriti loše o Ivičinu stanju. U petak, 16. studenoga je rekao da Ivica nije dobro i ona je shvatila da mora donijeti što je obećala. Skupila je novac od rodbine i dala mu.

"Tiho je rekao “ne treba”, ali ju je uzeo. Kad smo se vratile, rodbina je pitala jesmo li dale novac, a kad smo rekle da jesmo, nisu bili zadovoljni zašto smo dali jer su im na Intenzivnoj rekli da je Ivica praktički mrtav i da mu nema spasa, da su šanse ravne nuli", prisjetila je Ljubica.

"U nedjelju su nam javili da je umro, a u ponedjeljak smo Božana i ja otišle do doktora i dok sam se penjala, rekla sam joj da snima razgovor. Objašnjavao je da mu je žao, opravdavao se, a ja sam bila ljuta što nije na vrijeme ništa poduzeo i rekla sam da vrati novce. Tog dana predvečer smo se našli na parkingu kod “Lesnine” u Dugopolju te je doktor vratio dvije kuverte i rekao da mu je jako žao zbog svega i vratio mi ih je. Gledao je je li tko s nama u autu" rekla je.

